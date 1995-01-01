Турниры:
Дания. Суперлига (2021/2022), группа B
Дания. Суперлига (2021/2022)
|10 тур
|21 мая, суббота
|18:00
|Вайле
|2:1
|Оденсе
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|2:1
|Вайле
|8 тур
|12 мая, четверг
|19:00
|Вайле
|1:0
|Орхус
|7 тур
|9 мая, понедельник
|20:00
|Виборг
|2:2
|Вайле
|6 тур
|1 мая, воскресенье
|15:00
|Вайле
|0:3
|Сендерийск
|5 тур
|22 апреля, пятница
|20:00
|Сендерийск
|0:1
|Вайле
|4 тур
|18 апреля, понедельник
|15:00
|Вайле
|0:0
|Нордшелланд
|3 тур
|14 апреля, четверг
|15:00
|Оденсе
|2:1
|Вайле
|2 тур
|11 апреля, понедельник
|20:00
|Вайле
|2:2
|Виборг
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|15:00
|Орхус
|0:0
|Вайле
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|16:30
|Вайле
|2:0
|Оденсе
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|16:00
|Виборг
|2:0
|Вайле
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|0:0
|Вайле
|19 тур
|25 февраля, пятница
|21:00
|Вайле
|3:2
|Орхус
|18 тур
|20 февраля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|3:0
|Вайле
|17 тур
|29 ноября, понедельник
|21:00
|Вайле
|1:1
|Мидтьюлланд
|16 тур
|21 ноября, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|4:1
|Вайле
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|16:00
|Вайле
|3:1
|Сендерийск
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|3:0
|Вайле
|13 тур
|22 октября, пятница
|20:00
|Вайле
|2:0
|Нордшелланд
|12 тур
|17 октября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|3:2
|Вайле
|11 тур
|1 октября, пятница
|20:00
|Оденсе
|6:0
|Вайле
|10 тур
|26 сентября, воскресенье
|21:00
|Вайле
|2:4
|Силькеборг
|9 тур
|19 сентября, воскресенье
|15:00
|Вайле
|1:1
|Виборг
|8 тур
|12 сентября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:0
|Вайле
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|17:00
|Вайле
|0:4
|Копенгаген
|6 тур
|23 августа, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|3:1
|Вайле
|5 тур
|16 августа, понедельник
|20:00
|Вайле
|0:1
|Ольборг
|4 тур
|6 августа, пятница
|21:30
|Мидтьюлланд
|4:1
|Вайле
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|17:00
|Вайле
|2:2
|Брондбю
|2 тур
|26 июля, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|1:0
|Вайле
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|15:00
|Вайле
|0:2
|Рандерс