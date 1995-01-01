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    Вайле - результаты

    Город Вайле
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт vejle-boldklub.dk/
    Стадион Вайле
    Тренер Петер Соренсен
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2021/2022), группа B
    10 тур
    		21 мая, суббота 18:00 Вайле 2:1 Оденсе
    9 тур
    		15 мая, воскресенье 15:00 Нордшелланд 2:1 Вайле
    8 тур
    		12 мая, четверг 19:00 Вайле 1:0 Орхус
    7 тур
    		9 мая, понедельник 20:00 Виборг 2:2 Вайле
    6 тур
    		1 мая, воскресенье 15:00 Вайле 0:3 Сендерийск
    5 тур
    		22 апреля, пятница 20:00 Сендерийск 0:1 Вайле
    4 тур
    		18 апреля, понедельник 15:00 Вайле 0:0 Нордшелланд
    3 тур
    		14 апреля, четверг 15:00 Оденсе 2:1 Вайле
    2 тур
    		11 апреля, понедельник 20:00 Вайле 2:2 Виборг
    1 тур
    		3 апреля, воскресенье 15:00 Орхус 0:0 Вайле
    Дания. Суперлига (2021/2022)
    22 тур
    		20 марта, воскресенье 16:30 Вайле 2:0 Оденсе
    21 тур
    		13 марта, воскресенье 16:00 Виборг 2:0 Вайле
    20 тур
    		6 марта, воскресенье 18:00 Ольборг 0:0 Вайле
    19 тур
    		25 февраля, пятница 21:00 Вайле 3:2 Орхус
    18 тур
    		20 февраля, воскресенье 16:00 Силькеборг 3:0 Вайле
    17 тур
    		29 ноября, понедельник 21:00 Вайле 1:1 Мидтьюлланд
    16 тур
    		21 ноября, воскресенье 16:00 Рандерс 4:1 Вайле
    15 тур
    		7 ноября, воскресенье 16:00 Вайле 3:1 Сендерийск
    14 тур
    		31 октября, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:0 Вайле
    13 тур
    		22 октября, пятница 20:00 Вайле 2:0 Нордшелланд
    12 тур
    		17 октября, воскресенье 17:00 Брондбю 3:2 Вайле
    11 тур
    		1 октября, пятница 20:00 Оденсе 6:0 Вайле
    10 тур
    		26 сентября, воскресенье 21:00 Вайле 2:4 Силькеборг
    9 тур
    		19 сентября, воскресенье 15:00 Вайле 1:1 Виборг
    8 тур
    		12 сентября, воскресенье 19:00 Орхус 1:0 Вайле
    7 тур
    		29 августа, воскресенье 17:00 Вайле 0:4 Копенгаген
    6 тур
    		23 августа, понедельник 20:00 Нордшелланд 3:1 Вайле
    5 тур
    		16 августа, понедельник 20:00 Вайле 0:1 Ольборг
    4 тур
    		6 августа, пятница 21:30 Мидтьюлланд 4:1 Вайле
    3 тур
    		1 августа, воскресенье 17:00 Вайле 2:2 Брондбю
    2 тур
    		26 июля, понедельник 20:00 Сендерийск 1:0 Вайле
    1 тур
    		18 июля, воскресенье 15:00 Вайле 0:2 Рандерс
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