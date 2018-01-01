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Вайле - результаты матчей
Вайле
Дания. Суперлига
Стадион:
Вайле
Сайт:
http://vejle-boldklub.dk/
Тренер:
Петер Соренсен
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Дания. Суперлига. 2025/2026
Дания. Суперлига. 2024/2025
Дания. Суперлига. 2023/2024
Дания. Суперлига. 2021/2022
Дания. Суперлига. 2020/2021
Дания. Плей-офф. 2018/2019
Дания. Суперлига. 2018/2019
17.05 | 15:00
Оденсе
0 : 1
Вайле
10.05 | 15:00
Вайле
2 : 0
Фредерисия
03.05 | 15:00
Рандерс
1 : 0
Вайле
27.04 | 20:00
Копенгаген
3 : 0
Вайле
22.04 | 19:00
Вайле
1 : 2
Силькеборг
19.04 | 19:00
Вайле
1 : 4
Копенгаген
13.04 | 20:00
Фредерисия
2 : 2
Вайле
06.04 | 15:00
Вайле
1 : 1
Рандерс
20.03 | 21:00
Вайле
1 : 1
Оденсе
16.03 | 21:00
Силькеборг
1 : 1
Вайле
01.03 | 19:00
Вайле
1 : 2
Орхус
20.02 | 21:00
Нордшелланд
3 : 3
Вайле
13.02 | 21:00
Рандерс
2 : 0
Вайле
09.02 | 21:00
Вайле
2 : 3
Фредерисия
08.12 | 21:00
Вайле
2 : 1
Брондбю
30.11 | 20:00
Оденсе
3 : 0
Вайле
23.11 | 16:00
Виборг
5 : 2
Вайле
09.11 | 16:00
Вайле
2 : 0
Копенгаген
02.11 | 18:00
Сендерийск
2 : 1
Вайле
26.10 | 16:00
Вайле
1 : 2
Силькеборг
19.10 | 19:00
Мидтьюлланд
5 : 1
Вайле
05.10 | 15:00
Вайле
0 : 3
Нордшелланд
28.09 | 17:00
Силькеборг
1 : 1
Вайле
21.09 | 15:00
Вайле
2 : 2
Сендерийск
15.09 | 20:00
Фредерисия
1 : 1
Вайле
29.08 | 20:00
Вайле
1 : 2
Виборг
24.08 | 19:00
Орхус
1 : 0
Вайле
17.08 | 15:00
Вайле
0 : 2
Мидтьюлланд
10.08 | 19:00
Брондбю
2 : 1
Вайле
01.08 | 21:00
Вайле
4 : 0
Оденсе
26.07 | 19:00
Копенгаген
2 : 0
Вайле
20.07 | 15:00
Вайле
1 : 1
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