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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Рандерс
Вайле - Рандерс: обзор матча 06 апреля 2026
Вайле
06.04.2026, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
90+4'
М. Дуэлунн (П)
10'
Э. Махмуд
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Рандерс
Завершен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Миккель Дуэлунн
90'
+4
90'
+4'
87'
Замена
Benjamin Örn
️️️️➡️️
Элиес Махмуд
Замена
Nicolas Gammelgaard
️️️️➡️️
Tobias Bach
86'
80'
Замена
Martin André Sjølstad
️️️️➡️️
Матиас Греве
80'
Замена
Андре Ремер
️️️️➡️️
Laurits Pedersen
Замена
Гиорги Табатадзе
️️️️➡️️
Abdoulaye Camara
74'
65'
Замена
Фредерик Лауэнборг
️️️️➡️️
Mike Themsen
65'
Замена
Тибо Клидже
️️️️➡️️
Cyril Edudzi
Замена
Миккель Дуэлунн
️️️️➡️️
Эндрю Юлсагер
60'
Замена
Мадс Энггор
️️️️➡️️
Mike Vestergård
60'
Желтая карточка
Bismark Edjeodji
57'
52'
Желтая карточка
Николас Дир
Желтая карточка
Tobias Bach
50'
Желтая карточка
Mike Vestergård
48'
Замена
Bismark Edjeodji
️️️️➡️️
Christian Gammelgaard
46'
45'
+5'
10'
ГОЛ! 0:1!
Элиес Махмуд
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вайле
1
Игор Векич
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
4
Лассе Нильсен
(К)
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
23
Lasse Flø
ЦП
6
Mike Vestergård
ЦП
16
Tobias Bach
ЦП
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
7
Christian Gammelgaard
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К)
ЦЗ
8
Laurits Pedersen
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
33
Cyril Edudzi
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
1
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
21
Гиорги Табатадзе
ЛЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
30
Мадс Энггор
ЦП
36
M. Jensen
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
32
Bismark Edjeodji
ЦФ
25
Nicolas Gammelgaard
ЦФ
Рандерс
32
Jannich Storch
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
23
Benjamin Örn
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
30
Тибо Клидже
ЦФ
3-4-3
1
Векич
3
Серенсен
5
Лунд Йенсен
4
Нильсен
17
Юлсагер
6
16
23
2
7
20
4-4-2-1
24
Хансен
3
Хег
4
Даммерс
44
Дир
6
Бьоркенгрен
33
7
8
11
Махмуд
17
Греве
1
20
21
Табатадзе
21
Табатадзе
20
6
30
Энггор
30
Энггор
6
17
Юлсагер
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
17
Юлсагер
7
32
32
7
16
25
25
16
17
Греве
15
15
17
Греве
11
Махмуд
23
23
11
Махмуд
8
28
Ремер
28
Ремер
8
7
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
7
33
30
Клидже
30
Клидже
33
Остались в запасе
Вайле
Рандерс
24
Tobias Jakobsen
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
36
M. Jensen
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
32
Jannich Storch
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
10
Warren Caddy
ЦП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
36
M. Jensen
ЦП
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
10
Warren Caddy
ЦП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
Точно не сыграют
R. Amoo
Йелле Дуин
ЦФ
Lundrim Hetemi
ЦФ
Андерс Якобсен
ПП
Tobias Lauritsen
ЦП
Стефан Велков
ЦЗ
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
Рандерс
Точно не сыграют
Oliver Jones
ЦП
Статистика матча Вайле - Рандерс
3
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
12
Количество передач
506
356
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
65
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
Посещаемость:
4459
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1
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2 : 2
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Оденсе
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2 : 0
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0 : 1
17.05.2026
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Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
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Копенгаген
3 : 0
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1 : 2
22.04.2026
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Копенгаген
5 : 0
17.05.2026
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2 : 2
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Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
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Силькеборг
2 : 0
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2 : 2
23.04.2026
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