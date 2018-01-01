Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
6
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
19
10
3
62
32
30
67
32
16
12
4
72
36
36
60
32
15
6
11
67
44
23
51
32
15
5
12
51
46
5
50
32
13
6
13
44
35
9
45
32
13
5
14
49
51
-2
44
32
12
8
12
44
49
-5
44
32
11
8
13
51
60
-9
41
32
10
6
16
41
67
-26
36
32
9
8
15
33
47
-14
35
32
9
7
16
45
68
-23
34
32
5
9
18
36
60
-24
24
Команда
6
7
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
4
2
31
14
17
34
16
8
6
2
43
24
19
30
16
9
3
4
29
17
12
30
16
8
3
5
25
20
5
27
16
7
4
5
33
19
14
25
16
7
3
6
28
30
-2
24
16
7
2
7
26
24
2
23
16
6
4
6
27
20
7
22
16
5
4
7
17
23
-6
19
16
5
4
7
18
26
-8
19
16
4
4
8
22
26
-4
16
16
4
4
8
20
33
-13
16
Команда
4
5
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
6
1
31
18
13
33
16
8
6
2
29
12
17
30
16
8
2
6
34
25
9
26
16
7
2
7
17
15
2
23
16
6
3
7
23
27
-4
21
16
6
2
8
22
29
-7
20
16
5
3
8
25
35
-10
18
16
4
5
7
23
30
-7
17
16
4
5
7
19
29
-10
17
16
5
2
9
23
41
-18
17
16
4
4
8
16
24
-8
16
16
1
5
10
14
34
-20
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире