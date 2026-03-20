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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Оденсе
Вайле - Оденсе: обзор матча 20 марта 2026
Вайле
20.03.2026, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
90+6'
А. Якобсен
25'
L. Owusu
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Оденсе
Завершен
ГОЛ! 1:1!
Андерс Якобсен
Пас отдал
Лассе Нильсен
90'
+6
90'
+2
Замена
️️️️➡️️
Исмаила Уедраого
90'
+2
Замена
Yaya Bojang
️️️️➡️️
Max Ejdum
90'
+5'
82'
Замена
Адам Серенсен
️️️️➡️️
Жей-Рой Грот
Замена
M. Jensen
️️️️➡️️
Мадс Энггор
80'
Травма
Мадс Энггор
79'
Замена
Bismark Edjeodji
️️️️➡️️
Tobias Bach
78'
70'
Замена
Йона Немец
️️️️➡️️
Noah Ganaus
69'
Замена
Фиете Арп
️️️️➡️️
Ансси Сухонен
Замена
Эндрю Юлсагер
️️️️➡️️
Миккель Дуэлунн
63'
Замена
Вахид Фагир
️️️️➡️️
Christian Gammelgaard
63'
61'
Желтая карточка
Julius Berthel Askou
Замена
Андерс Якобсен
️️️️➡️️
Mike Vestergård
46'
45'
+1'
25'
ГОЛ! 0:1!
Leeroy Owusu
Пас отдал
Noah Ganaus
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вайле
1
Игор Векич
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
4
Лассе Нильсен
(К)
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
23
Lasse Flø
ЦП
6
Mike Vestergård
ЦП
16
Tobias Bach
ЦП
30
Мадс Энггор
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
7
Christian Gammelgaard
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Julius Berthel Askou
ЦЗ
15
Marcus McCoy
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
10
Ансси Сухонен
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
17
Noah Ganaus
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
21
Гиорги Табатадзе
ЛЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
36
M. Jensen
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
19
Вахид Фагир
ЦФ
32
Bismark Edjeodji
ЦФ
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
Оденсе
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
24
Yaya Bojang
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
23
William Martin
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
3-4-1-2
1
Векич
3
Серенсен
5
Лунд Йенсен
4
Нильсен
23
16
30
Энггор
6
10
Дуэлунн
2
7
3-1-2-4
16
Михра
5
Бюрги
13
15
22
Уедраого
10
Сухонен
18
20
8
Фалк-Йенсен
31
Грот
17
10
Дуэлунн
17
Юлсагер
17
Юлсагер
10
Дуэлунн
30
Энггор
36
36
30
Энггор
6
18
Якобсен
18
Якобсен
6
7
19
Фагир
19
Фагир
7
16
32
32
16
31
Грот
3
Серенсен
3
Серенсен
31
Грот
18
24
24
18
17
11
Немец
11
Немец
17
10
Сухонен
7
Арп
7
Арп
10
Сухонен
Остались в запасе
Вайле
Оденсе
24
Tobias Jakobsen
ВР
21
Гиорги Табатадзе
ЛЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
30
Тео Сандер
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
23
William Martin
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
21
Гиорги Табатадзе
ЛЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
Остались в запасе
30
Тео Сандер
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
23
William Martin
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Вайле
Точно не сыграют
R. Amoo
Йелле Дуин
ЦФ
Lundrim Hetemi
ЦФ
Tobias Lauritsen
ЦП
Стефан Велков
ЦЗ
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
Оденсе
Точно не сыграют
Якоб Бонде
ЦП
Статистика матча Вайле - Оденсе
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
7
Офсайды
2
3
Количество передач
365
598
Сейвы
2
0
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.27
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
Посещаемость:
5255
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