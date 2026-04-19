Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Копенгаген
Вайле - Копенгаген: обзор матча 19 апреля 2026
Вайле
19.04.2026, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 27 тур
1 : 4
Завершен
Копенгаген
17'
L. Flø
5'
А. Корнелиус
83'
G. Vianney
88'
В. Дадасон
90+4'
G. Vianney
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Копенгаген
Завершен
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
Geovanni Vianney
Пас отдал
Роберт
Вторая желтая
Гиорги Табатадзе
90'
+3
Желтая карточка
Гиорги Табатадзе
90'
+3
90'
+1
Замена
Аурелиу Бута
️️️️➡️️
Маркос Лопес
90'
+1
Замена
Биргер Мелинг
️️️️➡️️
Мохамед Эльюнусси
90'
+4'
Замена
Вахид Фагир
️️️️➡️️
Christian Gammelgaard
89'
Замена
M. Jensen
️️️️➡️️
Мадс Энггор
89'
88'
ГОЛ! 1:3!
Виктор Дадасон
Пас отдал
Маркос Лопес
83'
ГОЛ! 1:2!
Geovanni Vianney
Замена
Bismark Edjeodji
️️️️➡️️
Thomas Gundelund
81'
74'
Замена
Geovanni Vianney
️️️️➡️️
Виктор Классон
74'
Замена
Роберт
️️️️➡️️
Джордан Ларссон
Желтая карточка
Мадс Энггор
72'
62'
Замена
Виктор Дадасон
️️️️➡️️
Андреас Корнелиус
Замена
Гиорги Табатадзе
️️️️➡️️
Эндрю Юлсагер
60'
Замена
Вальдемар Лунд Йенсен
️️️️➡️️
Миккель Дуэлунн
46'
Травма
Миккель Дуэлунн
45'
45'
+4'
ГОЛ! 1:1!
Lasse Flø
Пас отдал
Эндрю Юлсагер
17'
5'
ГОЛ! 0:1!
Андреас Корнелиус
Пас отдал
Мадс Эмиль Мадсен
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вайле
1
Игор Векич
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
4
Лассе Нильсен
(К)
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
23
Lasse Flø
ЦП
30
Мадс Энггор
ЦП
6
Mike Vestergård
ЦП
16
Tobias Bach
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
7
Christian Gammelgaard
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
21
Гиорги Табатадзе
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
31
Hjalte Gitz
ЦЗ
36
M. Jensen
ЦП
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
32
Bismark Edjeodji
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
38
Oliver Højer
ЦП
16
Роберт
ЛВ
26
Лайам Уэст
ПВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
44
Geovanni Vianney
ЦФ
2-5-1-2
1
Векич
3
Серенсен
4
Нильсен
23
30
Энггор
6
16
17
Юлсагер
10
Дуэлунн
2
7
4-1-1-2-2
1
Котарски
20
Сузуки
6
Хацидиакос
25
Занка
15
Лопес
36
Клем
21
Мадсен
10
Эльюнусси
7
Классон
11
Ларссон
14
Корнелиус
17
Юлсагер
21
Табатадзе
21
Табатадзе
17
Юлсагер
10
Дуэлунн
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
10
Дуэлунн
30
Энггор
36
36
30
Энггор
2
32
32
2
7
19
Фагир
19
Фагир
7
10
Эльюнусси
24
Мелинг
24
Мелинг
10
Эльюнусси
15
Лопес
17
Бута
17
Бута
15
Лопес
11
Ларссон
16
Роберт
16
Роберт
11
Ларссон
14
Корнелиус
39
Дадасон
39
Дадасон
14
Корнелиус
7
Классон
44
44
7
Классон
Остались в запасе
Вайле
Копенгаген
24
Tobias Jakobsen
ВР
31
Hjalte Gitz
ЦЗ
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
31
Рунар Рунарссон
ВР
38
Oliver Højer
ЦП
26
Лайам Уэст
ПВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
31
Hjalte Gitz
ЦЗ
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
38
Oliver Højer
ЦП
26
Лайам Уэст
ПВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Якоб Неструп
Вайле
Точно не сыграют
Йелле Дуин
ЦФ
Tobias Lauritsen
ЦП
R. Amoo
Lundrim Hetemi
ЦФ
Андерс Якобсен
ПП
Стефан Велков
ЦЗ
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
Копенгаген
Точно не сыграют
Томас Делэни
ОП
Родриго Уэскас
ПЗ
Магнус Маттссон
ЛВ
Элиас Ахури
ПВ
Габриэл Перейра
ЦЗ
Статистика матча Вайле - Копенгаген
2
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
12
Офсайды
0
1
Количество передач
349
439
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
75
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.18
2.42
xGP (предотвращенные голы)
0.7
0.7
Информация о матче
Главный судья:
Lasse Laebel Graagaard, Denmark
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
Посещаемость:
6160
Новости команд
Все
Вайле
Копенгаген
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня, 14:10
«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака»
29 января, 23:00
1
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу и избежала стыков
29 января, 00:58
2
«Барселона» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026
28 января, 20:26
Где смотреть матч «Барселона» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января, 11:36
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
12 июня 2025, 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
27 мая 2025, 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
19 апреля 2025, 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
31 марта 2025, 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
18 марта 2025, 08:23
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня, 14:10
«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака»
29 января, 23:00
1
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу и избежала стыков
29 января, 00:58
2
«Барселона» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026
28 января, 20:26
Где смотреть матч «Барселона» – «Копенгаген»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
27 января, 11:36
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вайле
Копенгаген
Дания. Суперлига, Финал
Брондбю
1 : 3
21.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Копенгаген
5 : 0
17.05.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 31 тур
Силькеборг
0 : 4
10.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, Финал
Брондбю
1 : 3
21.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 32 тур
Копенгаген
5 : 0
17.05.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 31 тур
Силькеборг
0 : 4
10.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 30 тур
Фредерисия
3 : 3
03.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: