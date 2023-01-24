Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)

Датский «Вайле» отказался от товарищеского матча с ЦСКА.

По информации «Чемпионата», на команду надавили и вынудили принять такое решение по политическим соображениям.

ЦСКА идет 5-м в РПЛ, отставая от 2-го места на 7 очков.

Сезон возобновится в марте.

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