Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)

Кто и как надавил? Огласите весь список, пожалуйста. С нашими командами теперь надолго никто из Европы играть не захочет. А почему и кто виноват, все грамотные люди знают и не надо нам втирать про политическое давление.
Датский «Вайле» отказался от товарищеского матча с ЦСКА.
По информации «Чемпионата», на команду надавили и вынудили принять такое решение по политическим соображениям.
- ЦСКА идет 5-м в РПЛ, отставая от 2-го места на 7 очков.
- Сезон возобновится в марте.
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