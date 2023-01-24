Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    2 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    3 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    4 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)

    Датский «Вайле» отказался от товарищеского матча с ЦСКА.

    По информации «Чемпионата», на команду надавили и вынудили принять такое решение по политическим соображениям.

    • ЦСКА идет 5-м в РПЛ, отставая от 2-го места на 7 очков.
    • Сезон возобновится в марте.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Круговой объяснил, почему не ушел из «Зенита» в «Локомотив» или ЦСКА
    Директор «Вероны»: «Гайч действительно хочет перейти к нам из ЦСКА»
    Гайч согласился перейти в клуб Серии А. Осталось договориться с ЦСКА 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +415

      aldo conte 1 час назад

      Кто и как надавил? Огласите весь список, пожалуйста. С нашими командами теперь надолго никто из Европы играть не захочет. А почему и кто виноват, все грамотные люди знают и не надо нам втирать про политическое давление.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11