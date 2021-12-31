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    «Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»

    Полузащитник датского «Вайле» Иван Репях находится на сборе «Томи» в Сочи.

    По информации «Матч ТВ», 20-летний воспитанник «Спартака» проходит просмотр в клубе ФНЛ.

    • Репях перешел из «Спартака» в «Вайле» в 2020 году.
    • Датский клуб заплатил за него 8 тысяч евро.
    • Репях провел 1 матч за основу «Вайле».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.01.2022 09:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +18556

      derrik2000 14 часов назад

      Репях НИКОГДА не был воспитанником Спартака!
      Он - воспитанник Краснодара, но потом с чьей-то подачи со скандалом ушёл в Спартак.
      Он как раз и есть то "яблоко раздора" современной интерпретации повести "Как поссорился Иване Иванович с Иваном Никифоровичем"!, т. е. Федун с Галицким.

      Как позже оказалось, зДря камни друг другу в огород кидали: "бобик сдох", так и не вырастя...
      Пылил в Дании в "Вайле".
      За продпаёк, наверное.
      Потерян для большого футбола.
      Скорее всего, благодаря родителям и агенту.
      Да и благодаря ОБЩЕЙ УСТАНОВКЕ нонешнего государства...

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      Рейтинг: +20190

      JTherry 15 часов назад

      из-за этой "копеечной" Репяхи поссорились Федун с Галицким...)

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      Рейтинг: +5540

      R_a_i_n > JTherry 15 часов назад

      Помню была история. Не помню из-за кого.

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