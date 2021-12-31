«Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»

Репях НИКОГДА не был воспитанником Спартака!
Он - воспитанник Краснодара, но потом с чьей-то подачи со скандалом ушёл в Спартак.
Он как раз и есть то "яблоко раздора" современной интерпретации повести "Как поссорился Иване Иванович с Иваном Никифоровичем"!, т. е. Федун с Галицким.
Как позже оказалось, зДря камни друг другу в огород кидали: "бобик сдох", так и не вырастя...
Пылил в Дании в "Вайле".
За продпаёк, наверное.
Потерян для большого футбола.
Скорее всего, благодаря родителям и агенту.
Да и благодаря ОБЩЕЙ УСТАНОВКЕ нонешнего государства...
Полузащитник датского «Вайле» Иван Репях находится на сборе «Томи» в Сочи.
По информации «Матч ТВ», 20-летний воспитанник «Спартака» проходит просмотр в клубе ФНЛ.
- Репях перешел из «Спартака» в «Вайле» в 2020 году.
- Датский клуб заплатил за него 8 тысяч евро.
- Репях провел 1 матч за основу «Вайле».
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