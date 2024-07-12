Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России

Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха заявил, что может принять спортивное гражданство Нигерии, если не будет нужен сборной России.
«Если ещe год при должной результативности меня не вызовут в сборную России, начну заниматься нигерийскими документами. Я уже узнавал, что нужно. Ничего сложного, как оказалось. У меня отец гражданин Нигерии, так что подача на нигерийский паспорт – дело одной недели.
Реально ли пробиться? Это невозможно! Там люди мирового класса и с такой же трансферной стоимостью. Не хочу оскорбить россиян, но это другой уровень футболистов. Надо быть реалистами. Так что если буду получать нигерийский паспорт, то это во многом для упрощения трансферов в Европе», – сказал Онугха.
- В прошлом сезоне 28-летний форвард провел за «Вайле» 34 матча, забил 16 голов, отдал 2 передачи.
- В РПЛ Онугха выступал за «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин».
Источник: «Чемпионат»