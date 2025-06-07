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Вторая Лига Б группа 4
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Урал-2
Новости
Урал-2 - новости команды
Екатеринбург
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Бажовия
Сайт:
http://www.fc-ural.ru/main/team/ural2/plyers/
Тренер:
Евгений Аверьянов
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Расписание
Таблица
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
Видео
Российский тренер недоволен назначением в клуб Второй лиги: «*** я вообще сюда пришел?»
20 апреля
1
Мать игрока «Урала-2», подозреваемого в убийстве, рассказала, как мошенники могли обмануть футболиста
24 марта
Защита Секача, обвиненного в убийстве, будет добиваться более мягкой статьи для игрока
21 марта
1
Иванов высказался об игроке «Урала», арестованном по подозрению в убийстве
17 марта
Иванов объяснил, почему «Урал» пока не разорвал контракт с обвиненным в убийстве Секачом
17 марта
Суд вынес решение по аресту футболиста «Урала»
16 марта
1
В «Урале» прокомментировали ситуацию с будущим Секача, обвиняемого в убийстве
16 марта
1
Игроку «Урала» грозит пожизненное заключение: «За такое лет 20-30 точно дадут»
16 марта
3
«Урал» принял меры в отношении футболиста, обвиняемого в убийстве
16 марта
1
В «Урале» охарактеризовали задержанного за убийство женщины игрока
15 марта
Игрок «Урала-2» признал вину в убийстве
15 марта
9
Игрока «Урала» задержали по подозрению в убийстве
14 марта
Фото
«Зенит» подписал форварда «Урала»
27 января
3
Прогноз на точный счeт матча «Урал-2» – «Рубин-2»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:32
Прогноз на точный счет матча «Носта» – «Урал-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:49
Прогноз на точный счeт матча «Урал-2» – «Химик»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:21
«Урал-2» – «Пари НН-2»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 15:19
Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину
2022.09.29 20:39
КДК назначил переигровку матча ПФЛ в связи с неправомерным участием футболиста
2018.11.21 20:22
2
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