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    КДК назначил переигровку матча ПФЛ в связи с неправомерным участием футболиста

    КДК РФС вынес решение по матчу зоны «Урал-Поволжье» ПФЛ между «Уралом-2» и ижевским «Зенитом». Команда из Удмуртии подала протест в связи с участием в игре футболиста соперников Никиты Артеменко.

    «На 71-й минуте матча на поле вышел запасной игрок «Урала-2» Никита Артeменко. Сразу после окончания игры «Зенит» внeс в протокол запись о подаче протеста. Протест подан в связи с неправомерным участием Артeменко в матче, так как футболист был заявлен за «Урал-2» с нарушениями норм регламента проведения соревнований ПФЛ-2018/19.

    «Урал-2» подал заявку на его участие вне регистрационного периода. Таким образом, Артeменко не имел права принимать участие в матче», – рассказал «Р-Спорт» глава КДК Артур Григорьянц.

    Дата переигровки будет определена позже.

    Источник: «Р-Спорт»

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    21.11.2018 20:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 21 ноября 2018, 21:48

      Странное решение. Испокон веков за это был железный технарь

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 ноября 2018, 20:39

      Зенирт не на это рассчитовал

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