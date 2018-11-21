КДК назначил переигровку матча ПФЛ в связи с неправомерным участием футболиста

КДК РФС вынес решение по матчу зоны «Урал-Поволжье» ПФЛ между «Уралом-2» и ижевским «Зенитом». Команда из Удмуртии подала протест в связи с участием в игре футболиста соперников Никиты Артеменко.

«На 71-й минуте матча на поле вышел запасной игрок «Урала-2» Никита Артeменко. Сразу после окончания игры «Зенит» внeс в протокол запись о подаче протеста. Протест подан в связи с неправомерным участием Артeменко в матче, так как футболист был заявлен за «Урал-2» с нарушениями норм регламента проведения соревнований ПФЛ-2018/19.

«Урал-2» подал заявку на его участие вне регистрационного периода. Таким образом, Артeменко не имел права принимать участие в матче», – рассказал «Р-Спорт» глава КДК Артур Григорьянц.

Дата переигровки будет определена позже.