Матч 21-го тура Второй лиги России состоится на стадионе «Бажовия», где «Урал-2» примет команду «Пари НН-2». Хозяева находятся в середине турнирной таблицы, занимая 6-е место с 31 очком, в то время как гости из «Пари НН-2» расположились на 14-й позиции с 15 очками и находятся в зоне риска вылета.
Анализ команды «Урал-2»
Под руководством Ансара Аюпова «Урал-2» демонстрирует средние результаты, однако недавняя победа над «Динамо Барнаул» со счетом 3:0 может вдохновить команду на более уверенные действия в предстоящей игре. Атака «Урала-2» не отличается высокой результативностью, забив всего 4 гола в последних 5 матчах, что в среднем составляет 0.80 гола за игру. Однако команда держит оборону относительно стабильно, пропуская в среднем 0.80 гола за матч.
Последние 5 матчей:
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«Динамо Барнаул» 0:3 «Урал-2»
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«Урал-2» 0:0 «Носта»
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«Сокол Казань» 1:0 «Урал-2»
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«Урал-2» 1:1 «Волна Ковернино»
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«Лада» 2:0 «Урал-2»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 0.80 гола за игру
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Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
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4 ничьи в последних домашних матчах
Анализ команды «Пари НН-2»
Команда Валерия Бурлаченко находится в кризисе, проиграв 4 последних матча. Защитная линия команды крайне уязвима, пропустив 14 голов в последних 5 играх, что составляет в среднем 2.80 гола за матч. Атака также не является сильной стороной «Пари НН-2» – команда забила всего 3 гола за 5 матчей, а в последних 9 матчах стабильно пропускала.
Последние 5 матчей:
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«Пари НН-2» 1:5 «Динамо Киров»
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«Рубин-2» 4:0 «Пари НН-2»
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«Пари НН-2» 0:2 «Крылья Советов-2»
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«Амкар» 2:0 «Пари НН-2»
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«Пари НН-2» 2:1 «Уралец-ТС»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 0.60 гола за игру
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Пропускает в среднем 2.80 гола за игру
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Проигрывает в 4 последних матчах
Тактический разбор
«Урал-2» демонстрирует более стабильную игру в защите, тогда как «Пари НН-2» испытывает серьезные проблемы как в обороне, так и в атаке. Хозяева поля будут стремиться воспользоваться слабостями гостей и контролировать игру. Несмотря на относительно низкую результативность обеих команд, «Урал-2» имеет преимущество за счет своей более организованной обороны.
Личные встречи
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09.06.2024 – «Пари НН-2» 1:1 «Урал-2»
Последняя встреча команд завершилась ничьей, но в этот раз форма «Пари НН-2» значительно ухудшилась.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Урал-2»: 1.80
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Ничья: 3.50
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Победа «Пари НН-2»: 4.50
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Победа «Урал-2» (1.80). Учитывая текущую форму «Пари НН-2», этот исход выглядит вероятным.
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Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Ожидается, что игра будет низкорезультативной из-за слабой атаки обеих команд.
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Более рискованная ставка: Победа «Урал-2» с точным счетом 2:0 (6.50). «Урал-2» может воспользоваться слабой обороной соперника и уверенно выиграть.
Рекомендация: Победа «Урал-2» за коэффициент 1.80.