Матч 21-го тура Второй лиги России состоится на стадионе «Бажовия», где «Урал-2» примет команду «Пари НН-2». Хозяева находятся в середине турнирной таблицы, занимая 6-е место с 31 очком, в то время как гости из «Пари НН-2» расположились на 14-й позиции с 15 очками и находятся в зоне риска вылета.

Анализ команды «Урал-2»

Под руководством Ансара Аюпова «Урал-2» демонстрирует средние результаты, однако недавняя победа над «Динамо Барнаул» со счетом 3:0 может вдохновить команду на более уверенные действия в предстоящей игре. Атака «Урала-2» не отличается высокой результативностью, забив всего 4 гола в последних 5 матчах, что в среднем составляет 0.80 гола за игру. Однако команда держит оборону относительно стабильно, пропуская в среднем 0.80 гола за матч.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

4 ничьи в последних домашних матчах

Анализ команды «Пари НН-2»

Команда Валерия Бурлаченко находится в кризисе, проиграв 4 последних матча. Защитная линия команды крайне уязвима, пропустив 14 голов в последних 5 играх, что составляет в среднем 2.80 гола за матч. Атака также не является сильной стороной «Пари НН-2» – команда забила всего 3 гола за 5 матчей, а в последних 9 матчах стабильно пропускала.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 0.60 гола за игру

Пропускает в среднем 2.80 гола за игру

Проигрывает в 4 последних матчах

Тактический разбор

«Урал-2» демонстрирует более стабильную игру в защите, тогда как «Пари НН-2» испытывает серьезные проблемы как в обороне, так и в атаке. Хозяева поля будут стремиться воспользоваться слабостями гостей и контролировать игру. Несмотря на относительно низкую результативность обеих команд, «Урал-2» имеет преимущество за счет своей более организованной обороны.

Личные встречи

Последняя встреча команд завершилась ничьей, но в этот раз форма «Пари НН-2» значительно ухудшилась.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Урал-2»: 1.80

Ничья: 3.50

Победа «Пари НН-2»: 4.50

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Победа «Урал-2» (1.80). Учитывая текущую форму «Пари НН-2», этот исход выглядит вероятным.

Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Ожидается, что игра будет низкорезультативной из-за слабой атаки обеих команд.

Более рискованная ставка: Победа «Урал-2» с точным счетом 2:0 (6.50). «Урал-2» может воспользоваться слабой обороной соперника и уверенно выиграть.

Рекомендация: Победа «Урал-2» за коэффициент 1.80.