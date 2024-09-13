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    • «Урал-2» – «Пари НН-2»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября

    «Урал-2» – «Пари НН-2»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября

    Матч 21-го тура Второй лиги России состоится на стадионе «Бажовия», где «Урал-2» примет команду «Пари НН-2». Хозяева находятся в середине турнирной таблицы, занимая 6-е место с 31 очком, в то время как гости из «Пари НН-2» расположились на 14-й позиции с 15 очками и находятся в зоне риска вылета.

    Анализ команды «Урал-2»

    Под руководством Ансара Аюпова «Урал-2» демонстрирует средние результаты, однако недавняя победа над «Динамо Барнаул» со счетом 3:0 может вдохновить команду на более уверенные действия в предстоящей игре. Атака «Урала-2» не отличается высокой результативностью, забив всего 4 гола в последних 5 матчах, что в среднем составляет 0.80 гола за игру. Однако команда держит оборону относительно стабильно, пропуская в среднем 0.80 гола за матч.

    Последние 5 матчей:

    • «Динамо Барнаул» 0:3 «Урал-2»

    • «Урал-2» 0:0 «Носта»

    • «Сокол Казань» 1:0 «Урал-2»

    • «Урал-2» 1:1 «Волна Ковернино»

    • «Лада» 2:0 «Урал-2»

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 0.80 гола за игру

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

    • 4 ничьи в последних домашних матчах

    Анализ команды «Пари НН-2»

    Команда Валерия Бурлаченко находится в кризисе, проиграв 4 последних матча. Защитная линия команды крайне уязвима, пропустив 14 голов в последних 5 играх, что составляет в среднем 2.80 гола за матч. Атака также не является сильной стороной «Пари НН-2» – команда забила всего 3 гола за 5 матчей, а в последних 9 матчах стабильно пропускала.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 0.60 гола за игру

    • Пропускает в среднем 2.80 гола за игру

    • Проигрывает в 4 последних матчах

    Тактический разбор

    «Урал-2» демонстрирует более стабильную игру в защите, тогда как «Пари НН-2» испытывает серьезные проблемы как в обороне, так и в атаке. Хозяева поля будут стремиться воспользоваться слабостями гостей и контролировать игру. Несмотря на относительно низкую результативность обеих команд, «Урал-2» имеет преимущество за счет своей более организованной обороны.

    Личные встречи

    Последняя встреча команд завершилась ничьей, но в этот раз форма «Пари НН-2» значительно ухудшилась.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Урал-2»: 1.80

    • Ничья: 3.50

    • Победа «Пари НН-2»: 4.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Урал-2» (1.80). Учитывая текущую форму «Пари НН-2», этот исход выглядит вероятным.

    • Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Ожидается, что игра будет низкорезультативной из-за слабой атаки обеих команд.

    • Более рискованная ставка: Победа «Урал-2» с точным счетом 2:0 (6.50). «Урал-2» может воспользоваться слабой обороной соперника и уверенно выиграть.

    Рекомендация: Победа «Урал-2» за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 15:19
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