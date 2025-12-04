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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Муром
Новости
€ 875 тыс
Муром - новости команды
Муром
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
им. Виктора Лосева
Сайт:
http://fc-murom.ru/
Тренер:
Сергей Мирошниченко
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Муром» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Муром» – «Велес»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Трансляция
«2DROTS» – «Муром»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«2Drots» – «Муром»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Фото
Лучший бомбардир молодежки «Локомотива» перешел в клуб Второй лиги
13 марта
Российский клуб вынужден избегать поездок по платным трассам
24 января
1
Назван российский клуб, куда переходят «от безысходности»
24 января
4
Фото
«Муром» из Второй лиги подписал 2-кратного чемпиона России с опытом ЛЧ
21 января
7
В клубе Второй лиги объяснили, почему к ним не перешел Роналду
2025.12.04 19:23
1
«Амкал» подписал форварда, сыгравшего 12 матчей в РПЛ
2025.10.31 14:42
«Авангард Курск» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 2.65
2025.10.10 09:14
«Кубань» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.09.20 10:20
«Калуга» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
2025.09.05 08:50
«Муром» – «Авангард Курск»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.70
2025.08.29 12:05
«Муром» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.23 08:47
«Кристалл-МЭЗТ» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 4.1
2025.08.19 10:29
«Иртыш» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.15 21:05
«Муром» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.08 10:42
«Динамо Владивосток» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.02
2025.08.01 08:54
«Муром» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.78
2025.07.25 13:05
Чемпион России в составе ЦСКА возглавил «Муром» – известна зарплата
2025.06.17 08:25
2
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
1
2
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