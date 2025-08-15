Введите ваш ник на сайте
«Иртыш» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80

15 августа 2025 21:44
Иртыш - Муром
16 авг. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Перейти в онлайн матча
В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Второй лиги сыграют «Иртыш» и «Муром». Матч Дивизиона A группы «Серебро» пройдет в Омске, начало – в 14:00 (мск).

«Иртыш»

Команда Владимира Щербака набрала 7 очков и занимает 2-ю строчку. «Иртыш» добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 5:4.

Последние результаты «Иртыша» во Второй лиге:

  • 09.08.25 «Родина-2» – «Иртыш» – 2:1;
  • 02.08.25 «Иртыш» – «Кубань» – 0:0;
  • 26.07.25 «Иртыш» – «Динамо» Владивосток – 2:1.

«Муром»

«Муром» набрал 5 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Дениса Попова добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 4:4.

Предыдущие результаты «Мурома» во Второй лиге:

  • 09.08.25 «Муром» – «Кубань» – 1:1;
  • 02.08.25 «Динамо» Владивосток – «Муром» – 0:1;
  • 26.07.25 «Муром» – «Калуга» – 0:1.

Очные встречи во Второй лиге

  • 07.06.25 «Иртыш» – «Муром» – 0:2;
  • 21.04.25 «Муром» – «Иртыш» – 0:2;
  • 16.11.24 «Иртыш» – «Муром» – 1:1;
  • 20.07.24 «Муром» – «Иртыш» – 0:1.

Прогноз на матч «Иртыш» – «Муром»

В очных встречах команды не побеждают друг друга дома – пришла пора прервать традицию. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.80.

Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Муром Иртыш
