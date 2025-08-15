15 августа 2025 21:44
Иртыш - Муром
16 авг. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Второй лиги сыграют «Иртыш» и «Муром». Матч Дивизиона A группы «Серебро» пройдет в Омске, начало – в 14:00 (мск).
«Иртыш»
Команда Владимира Щербака набрала 7 очков и занимает 2-ю строчку. «Иртыш» добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 5:4.
Последние результаты «Иртыша» во Второй лиге:
- 09.08.25 «Родина-2» – «Иртыш» – 2:1;
- 02.08.25 «Иртыш» – «Кубань» – 0:0;
- 26.07.25 «Иртыш» – «Динамо» Владивосток – 2:1.
«Муром»
«Муром» набрал 5 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Дениса Попова добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 4:4.
Предыдущие результаты «Мурома» во Второй лиге:
- 09.08.25 «Муром» – «Кубань» – 1:1;
- 02.08.25 «Динамо» Владивосток – «Муром» – 0:1;
- 26.07.25 «Муром» – «Калуга» – 0:1.
Очные встречи во Второй лиге
- 07.06.25 «Иртыш» – «Муром» – 0:2;
- 21.04.25 «Муром» – «Иртыш» – 0:2;
- 16.11.24 «Иртыш» – «Муром» – 1:1;
- 20.07.24 «Муром» – «Иртыш» – 0:1.
Прогноз на матч «Иртыш» – «Муром»
В очных встречах команды не побеждают друг друга дома – пришла пора прервать традицию. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.80.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб