В субботу, 16 августа, в 5-м туре российской Второй лиги сыграют «Иртыш» и «Муром». Матч Дивизиона A группы «Серебро» пройдет в Омске, начало – в 14:00 (мск).

«Иртыш»

Команда Владимира Щербака набрала 7 очков и занимает 2-ю строчку. «Иртыш» добыл 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 5:4.

Последние результаты «Иртыша» во Второй лиге:

09.08.25 «Родина-2» – «Иртыш» – 2:1;

02.08.25 «Иртыш» – «Кубань» – 0:0;

26.07.25 «Иртыш» – «Динамо» Владивосток – 2:1.

«Муром»

«Муром» набрал 5 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Дениса Попова добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 4:4.

Предыдущие результаты «Мурома» во Второй лиге:

09.08.25 «Муром» – «Кубань» – 1:1;

02.08.25 «Динамо» Владивосток – «Муром» – 0:1;

26.07.25 «Муром» – «Калуга» – 0:1.

Очные встречи во Второй лиге

07.06.25 «Иртыш» – «Муром» – 0:2;

21.04.25 «Муром» – «Иртыш» – 0:2;

16.11.24 «Иртыш» – «Муром» – 1:1;

20.07.24 «Муром» – «Иртыш» – 0:1.

Прогноз на матч «Иртыш» – «Муром»

В очных встречах команды не побеждают друг друга дома – пришла пора прервать традицию. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.80.