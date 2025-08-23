В воскресенье на стадионе «Муром» состоится встреча шестого тура Второй лиги А, где хозяева примут «Родину-2». Оба коллектива входят в число крепких середняков старта сезона и уже успели показать, что способны бороться на равных с любыми соперниками. «Муром» пока идeт в середине таблицы, а гости с 10 очками закрепились в первой тройке.

«Муром»

Хозяева стартовали с переменным успехом, но в последних турах стали более надeжными. «Муром» не проигрывает в трeх матчах подряд, а также набрал 6 очков после пяти туров. В атаке команда действует скромно – всего 4 гола в пяти встречах, что соответствует среднему показателю 0.80 мяча за игру. Однако оборона выглядит стабильнее: всего 5 пропущенных, в среднем один гол за матч.

Особенно важно, что «Муром» стабильно забивает в последних матчах против «Родины-2», что может добавить уверенности игрокам перед домашней встречей.

«Родина-2»

Гости демонстрируют более атакующий стиль. В пяти турах они отличились 8 раз, при среднем показателе 1.60 гола за игру. «Родина-2» пропускает примерно столько же, сколько и хозяева, – 0.80 мяча в среднем за матч, но при этом команда идeт выше в таблице за счeт побед в ключевых матчах.

Несмотря на поражение от «Калуги» в прошлом туре, коллектив сохраняет боевой настрой и остаeтся среди лидеров. Серия из четырeх матчей подряд с пропущенными мячами говорит о проблемах в обороне, которыми «Муром» постарается воспользоваться.

Факты о командах

«Муром»

Не проигрывает в 3 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах против «Родины-2»

Не проигрывает в 6 из 8 последних игр в лиге

«Родина-2»

Забивает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 матчах подряд

Набрала 10 очков в пяти турах и входит в топ-3

Прогноз на матч «Муром» – «Родина-2»

Игра обещает быть равной: «Муром» будет делать ставку на дисциплину в обороне и осторожные атаки, а «Родина-2» постарается использовать своe преимущество в скорости и активности впереди. Хозяева выглядят надeжнее в плане организации, но гости обладают лучшей результативностью. Вероятнее всего, нас ждeт упорный матч с голами обеих сторон, при этом ничейный исход вполне реален.

