Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Муром» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.10

23 августа 2025 8:37
Муром - Родина-2
24 авг. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Обе забьют
Сделать ставку

В воскресенье на стадионе «Муром» состоится встреча шестого тура Второй лиги А, где хозяева примут «Родину-2». Оба коллектива входят в число крепких середняков старта сезона и уже успели показать, что способны бороться на равных с любыми соперниками. «Муром» пока идeт в середине таблицы, а гости с 10 очками закрепились в первой тройке.

«Муром»

Хозяева стартовали с переменным успехом, но в последних турах стали более надeжными. «Муром» не проигрывает в трeх матчах подряд, а также набрал 6 очков после пяти туров. В атаке команда действует скромно – всего 4 гола в пяти встречах, что соответствует среднему показателю 0.80 мяча за игру. Однако оборона выглядит стабильнее: всего 5 пропущенных, в среднем один гол за матч.

Особенно важно, что «Муром» стабильно забивает в последних матчах против «Родины-2», что может добавить уверенности игрокам перед домашней встречей.

«Родина-2»

Гости демонстрируют более атакующий стиль. В пяти турах они отличились 8 раз, при среднем показателе 1.60 гола за игру. «Родина-2» пропускает примерно столько же, сколько и хозяева, – 0.80 мяча в среднем за матч, но при этом команда идeт выше в таблице за счeт побед в ключевых матчах.

Несмотря на поражение от «Калуги» в прошлом туре, коллектив сохраняет боевой настрой и остаeтся среди лидеров. Серия из четырeх матчей подряд с пропущенными мячами говорит о проблемах в обороне, которыми «Муром» постарается воспользоваться.

Факты о командах

«Муром»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах против «Родины-2»
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних игр в лиге

«Родина-2»

  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Набрала 10 очков в пяти турах и входит в топ-3

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
6
Забитых мячей
9
1.5
В среднем за матч
2.25
1:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Муром
2 : 4
09.11.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Родина-2
0 : 1
14.09.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Муром
1 : 0
26.05.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
5 : 2
14.04.2024
Муром

Прогноз на матч «Муром» – «Родина-2»

Игра обещает быть равной: «Муром» будет делать ставку на дисциплину в обороне и осторожные атаки, а «Родина-2» постарается использовать своe преимущество в скорости и активности впереди. Хозяева выглядят надeжнее в плане организации, но гости обладают лучшей результативностью. Вероятнее всего, нас ждeт упорный матч с голами обеих сторон, при этом ничейный исход вполне реален.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 2.10
  • Ничья – коэффициент 3.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.25

2.10
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Родина-2 Муром
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 