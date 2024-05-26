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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Муром - Родина-2
Муром - Родина-2: обзор матча 26 мая 2024
Муром
26.05.2024, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
1 : 0
Завершен
Родина-2
62'
И. Азявин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Муром - Родина-2
Замена
И. Елисеев
️️️️
С. Запалацкий
90'
+1
Замена
Г. Комиссаров
️️️️
И. Азявин
90'
+1
Желтая карточка
А. Мурза
88'
88'
Желтая карточка
М. Данилин
85'
Желтая карточка
А. Газиев
83'
Замена
А. Газиев
️️️️
И. Петухов
Замена
Д. Копылов
️️️️
Д. Агуреев
82'
Желтая карточка
С. Запалацкий
74'
72'
Желтая карточка
В. Соломаха
Желтая карточка
В. Козлов
72'
69'
Замена
М. Айсин
️️️️
Н. Трапицын
68'
Красная карточка
С. Айдаров
Красная карточка
Д. Сысуев
68'
65'
Замена
В. Соломаха
️️️️
Д. Шилов
ГОЛ! 1:0!
И. Азявин
62'
Желтая карточка
М. Левин
60'
Замена
А. Мурза
️️️️
М. Левин
60'
46'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
Е. Ларионов
Замена
Д. Сысуев
️️️️
И. Габдуллин
46'
46'
Замена
Д. Чернышев
️️️️
А. Гапечкин
Желтая карточка
В. Чупин
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Муром
43
Николай Присяжненко
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
27
Ильнур Габдуллин
ЛЗ
67
Владимир Козлов
ЦЗ
19
Сергей Запалацкий
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
11
Максим Левин
АП
13
Данила Янов
АП
24
Илья Азявин
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Родина-2
1
Сергей Айдаров
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
66
Егор Ларионов
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
48
Данила Шилов
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Муром
1
Егор Седов
ВР
2
Илья Елисеев
ПЗ
9
Владимир Перцев
ЦП
11
Даниил Копылов
АП
7
Артур Мурза
ЦФ
10
Григорий Комиссаров
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Родина-2
35
Максим Айсин
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
70
Игорь Атаманский
АП
23
Азиз Газиев
ЦФ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
4-1-3-2
43
Присяжненко
27
Габдуллин
88
Чупин
67
Козлов
19
Запалацкий
8
Самсонов
27
Есин
24
Азявин
9
Агуреев
13
Янов
11
Левин
4-2-1-2-1
1
Айдаров
2
Гапечкин
38
Захаров
19
Тананеев
33
Агаев
52
Петухов
66
Ларионов
30
Данилин
48
Шилов
23
Трапицын
28
Бурлаков
19
Запалацкий
2
Елисеев
2
Елисеев
19
Запалацкий
11
Левин
7
Мурза
7
Мурза
11
Левин
24
Азявин
10
Комиссаров
10
Комиссаров
24
Азявин
27
Габдуллин
8
Сысуев
8
Сысуев
27
Габдуллин
9
Агуреев
11
Копылов
11
Копылов
9
Агуреев
52
Петухов
23
Газиев
23
Газиев
52
Петухов
48
Шилов
13
Соломаха
13
Соломаха
48
Шилов
66
Ларионов
8
Маркитесов
8
Маркитесов
66
Ларионов
2
Гапечкин
95
Чернышев
95
Чернышев
2
Гапечкин
23
Трапицын
35
Айсин
35
Айсин
23
Трапицын
Остались в запасе
Муром
Родина-2
9
Владимир Перцев
ЦП
1
Егор Седов
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
9
Омар Попов
ЦФ
97
Никита Голдобин
ЛВ
70
Игорь Атаманский
АП
80
Арсений Хорин
ЦЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Остались в запасе
9
Владимир Перцев
ЦП
1
Егор Седов
ВР
Остались в запасе
9
Омар Попов
ЦФ
97
Никита Голдобин
ЛВ
70
Игорь Атаманский
АП
80
Арсений Хорин
ЦЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Александр Лактионов
Статистика матча Муром - Родина-2
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Труханович
(Барнаул)
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