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Вторая Лига Б группа 2
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Муром
Результаты
€ 875 тыс
Муром - результаты матчей
Муром
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
им. Виктора Лосева
Сайт:
http://fc-murom.ru/
Тренер:
Сергей Мирошниченко
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Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2024
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. Осень 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Вторая лига. Группа 2. 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 2. 2021/2022
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. ПФЛ. Группа 2. 2020/2021
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2017/2018
13.09 | 17:00
Муром
4 : 0
Торпедо Вл
30.08 | 18:00
Муром
2 : 1
Динамо Вг
23.08 | 17:00
Балтика-2
3 : 0
Муром
16.08 | 18:00
Муром
1 : 1
Енисей-М
09.08 | 19:00
Чертаново
1 : 2
Муром
02.08 | 17:00
Муром
3 : 1
Космос
25.07 | 14:00
Динамо СПб
1 : 2
Муром
05.07 | 18:00
Спартак-2
0 : 1
Муром
28.06 | 18:00
Тверь
1 : 0
Муром
21.06 | 19:00
Муром
6 : 0
Искра
07.06 | 16:00
Луки-Энергия
2 : 1
Муром
31.05 | 16:00
Муром
3 : 0
Звезда
23.05 | 17:00
Торпедо Вл
1 : 0
Муром
17.05 | 17:00
Муром
3 : 0
Иркутск
10.05 | 17:00
Динамо Вг
0 : 1
Муром
03.05 | 17:00
Муром
2 : 1
Балтика-2
26.04 | 15:00
Енисей-М
0 : 1
Муром
19.04 | 15:00
Муром
1 : 1
Чертаново
12.04 | 13:00
Космос
0 : 1
Муром
05.04 | 15:00
Муром
0 : 3
Динамо СПб
29.03 | 14:00
Череповец
0 : 2
Муром
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