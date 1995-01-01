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    Муром - результаты

    Город Муром
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://fc-murom.ru/
    Стадион им. Виктора Лосева
    Тренер Евгений Перевертайло
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Текстильщик 2:0 Муром
    10 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Чертаново 2:1 Муром
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 15:00 Динамо-2 0:2 Муром
    18 тур
    		24 октября, понедельник 18:00 Муром 0:0 Химик
    17 тур
    		20 октября, четверг 14:00 Торпедо-2 1:0 Муром
    16 тур
    		15 октября, суббота 16:00 Муром 1:0 Динамо Вг
    15 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Тверь 0:0 Муром
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Муром 1:0 Спартак К
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 18:00 Торпедо Вл 1:4 Муром
    12 тур
    		22 сентября, четверг 18:00 Муром 1:0 Знамя Труда
    20 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Муром 4:2 Чертаново
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Муром 2:0 Динамо-2
    8 тур
    		27 августа, суббота 16:00 Химик 1:2 Муром
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Муром 5:0 Торпедо-2
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Динамо Вг 3:2 Муром
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Муром 1:0 Тверь
    4 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Спартак К 0:2 Муром
    3 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Муром 5:0 Торпедо Вл
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Знамя Труда 0:0 Муром
    1 тур
    		16 июля, суббота 17:00 Муром 1:2 Текстильщик
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