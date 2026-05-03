Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Муром - Балтика-2: обзор матча 03 мая 2026

Муром
03.05.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
2 : 1
Завершен
Балтика-2
45' Р. Бабаян 51' А. Саидов
21' Э. Мамедов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Муром - Балтика-2
Завершен
Желтая карточка
Владислав Игнатенко
90' +3
Замена
Антон Пенчелюзов ️️️️➡️️ Гаджимурад Абдуллаев
88'
77'
Замена
Руслан Славин ️️️️➡️️ Арсений Попушой
77'
Замена
Давид Черкасов ️️️️➡️️ Осман Гасанбеков
62'
Замена
Артём Бабчук ️️️️➡️️ Денис Макаров
ГОЛ! 2:1! Аликади Саидов
Пас отдал Владислав Игнатенко
51'
50'
Желтая карточка
Денис Макаров
Замена
Эльвин Данилов ️️️️➡️️ Руслан Бабаян
46'
Желтая карточка
Руслан Бабаян
45' +3
45' +1
Замена
Артём Афанасьев ️️️️➡️️ German Iva
ГОЛ! 1:1! Руслан Бабаян
Пас отдал Гаджимурад Абдуллаев
45'
29'
Желтая карточка
Осман Гасанбеков
21'
ГОЛ! 0:1! Эльджат Мамедов
Пас отдал Кирилл Никишин
Желтая карточка
Шамиль Гасанов
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Муром
85
Никита Жеймо
ВР
2
Руслан Бабаян
ЛЗ
7
Расиль Асайдулин
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЛЗ
15
Евгений Ливаднов
ЦЗ
23
Умар Магомедбеков
ПЗ
55
Аликади Саидов
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ПЗ
21
Ислам Оразаев
ЦП
77
Максим Андреев
ЦФ
9
Гаджимурад Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ВР
57
Эльджат Мамедов
ЛЗ
98
German Iva
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
80
Денис Макаров
ПЗ
46
Кирилл Обонин
ПЗ
43
Никита Боков
ПЗ
47
Арсений Попушой
ЛП
59
Кирилл Давиденко
ПП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Даниил Киселев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Муром
89
Данил Шаталов
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
91
Никита Завьялов
ЦЗ
1
Егор Седов
ЦЗ
7
Владислав Игнатенко
ЦЗ
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
3-2-1-2
85
Жеймо
2
Бабаян
7
Асайдулин
15
Ливаднов
3
Гасанов
22
Дворецков
21
Оразаев
9
Абдуллаев
77
Андреев
3-2-2-2
35
Gavrilov
46
Обонин
57
Мамедов
98
Iva
43
Боков
64
Гасанбеков
59
Давиденко
47
Попушой
99
Киселев
17
Никишин
9
Абдуллаев
99
Пенчелюзов
99
Пенчелюзов
9
Абдуллаев
2
Бабаян
68
Данилов
68
Данилов
2
Бабаян
64
Гасанбеков
74
Черкасов
74
Черкасов
64
Гасанбеков
98
Iva
69
Афанасьев
69
Афанасьев
98
Iva
80
Макаров
75
Бабчук
75
Бабчук
80
Макаров
47
Попушой
77
Славин
77
Славин
47
Попушой
Остались в запасе
Муром
Балтика-2
89
Данил Шаталов
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
91
Никита Завьялов
ЦЗ
1
Егор Седов
ЦЗ
7
Владислав Игнатенко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
36
Андрей Цицилин
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
89
Данил Шаталов
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
91
Никита Завьялов
ЦЗ
1
Егор Седов
ЦЗ
7
Владислав Игнатенко
ЦЗ
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Муром - Балтика-2
3
2
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
8
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Стадион:
им. Виктора Лосева
Новости команд
Все
Муром
Балтика-2
«Балтика» определилась с будущим 4 игроков
11:48
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
«Балтика» определилась с будущим 4 игроков
11:48
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Муром
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+