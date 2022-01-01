Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 2
Команды
Муром
Состав
€ 875 тыс
Муром - состав команды
Муром
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
им. Виктора Лосева
Сайт:
http://fc-murom.ru/
Тренер:
Сергей Мирошниченко
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Завьялов Никита
Вра
21
-
1
Седов Егор
Вра
27
-
85
Жеймо Никита
Вра
25
-
4
Самуэль Адений
Защ
24
€ 0.175 млн
5
Охрименко Евгений
Защ
30
€ 0.075 млн
2
Бабаян Руслан
Защ
22
-
5
Оразаев Ислам
Защ
25
-
77
Абдуллаев Исламитдин
Защ
26
-
23
Магомедбеков Умар
Защ
25
-
87
Васильев Сергей
Защ
21
-
15
Ливаднов Евгений
Защ
26
-
55
Саидов Аликади
Защ
27
-
4
Красильщиков Иван
Защ
24
-
3
Гасанов Шамиль
Защ
33
-
81
Рощин Кирилл
Защ
21
-
91
Завьялов Никита
Защ
23
-
21
Козловский Никита
Пол
29
€ 0.15 млн
76
Агеев Александр
Пол
30
€ 0.125 млн
42
Кириллов Юрий
Пол
36
€ 0.05 млн
10
Саадуев Шамиль
Пол
29
-
68
Данилов Эльвин
Пол
20
-
77
Андреев Максим
Пол
38
-
89
Шаталов Данил
Пол
23
-
9
Перцев Владимир
Пол
21
-
19
Кузнецов Леонид
Пол
20
-
22
Дворецков Филипп
Пол
29
-
94
Евсеев Алексей
Пол
32
-
50
Файзуллин Денис
Пол
-
16
Родионов Денис
Пол
41
-
88
Болов Руслан
Нап
32
€ 0.15 млн
11
Ильин Сергей
Нап
26
€ 0.1 млн
36
Кондрамашин Богдан
Нап
21
€ 0.025 млн
9
Абдуллаев Гаджимурад
Нап
25
-
99
Пенчелюзов Антон
Нап
26
-
9
Дряев Арсен
Нап
22
-
17
Сергеев Никита
Нап
26
-
7
Асайдулин Расиль
Нап
22
-
Всего игроков: 37, из них вратарей: 3, защитников: 13, полузащитников: 13, нападающих: 8
Главные новости
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
5
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
Вчера, 22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
Вчера, 21:57
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+