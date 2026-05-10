Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Вг - Муром: обзор матча 10 мая 2026

Динамо Вг
10.05.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
0 : 1
Завершен
Муром
47' И. Оразаев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Муром
Завершен
Желтая карточка
Никита Киреев
90' +4
88'
Замена
Шамиль Саадуев ️️️️➡️️ Гаджимурад Абдуллаев
Желтая карточка
Даниил Криворучко
85'
Замена
Андрей Шумарин ️️️️➡️️ Антон Бетюжнов
84'
Замена
Никита Криворучко ️️️️➡️️ Михаил Петролай
78'
67'
Желтая карточка
Гаджимурад Абдуллаев
66'
Замена
Данил Шаталов ️️️️➡️️ Филипп Дворецков
Замена
Никита Киреев ️️️️➡️️ Сергей Олийнык
60'
Замена
Данил Сподарец ️️️️➡️️ Андрей Яковлев
59'
Замена
Егор Васильков ️️️️➡️️ Артем Шаболин
59'
57'
Желтая карточка
Шамиль Гасанов
47'
Замена
Антон Пенчелюзов ️️️️➡️️ Владислав Игнатенко
47'
Замена
Эльвин Данилов ️️️️➡️️ Расиль Асайдулин
47'
ГОЛ! 0:1! Ислам Оразаев
Пас отдал Гаджимурад Абдуллаев
Желтая карточка
Данила Калин
37'
7'
Желтая карточка
Аликади Саидов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ВР
36
Андрей Яковлев
ЛЗ
12
Дмитрий Долгов
ЛЗ
91
Данила Калин
ЛЗ
2
Михаил Петролай
ПЗ
6
Сергей Олийнык
ПЗ
18
Даниил Криворучко
ПЗ
8
Илья Антонов
ЛП
27
Антон Бетюжнов
ЦП
10
Данила Ежков
ПП
36
Артем Шаболин
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Муром
85
Никита Жеймо
ВР
15
Евгений Ливаднов
ЛЗ
23
Умар Магомедбеков
ЛЗ
7
Расиль Асайдулин
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ПЗ
2
Руслан Бабаян
ПЗ
55
Аликади Саидов
ПЗ
21
Ислам Оразаев
ЛП
7
Владислав Игнатенко
ЦП
22
Филипп Дворецков
ПП
9
Гаджимурад Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Динамо Вг
29
Игорь Санталов
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
22
Никита Киреев
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
67
Егор Васильков
ЦЗ
19
Данил Сподарец
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
Муром
91
Никита Завьялов
ЦЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
77
Максим Андреев
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЦЗ
89
Данил Шаталов
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Аникеев
6
Олийнык
36
Яковлев
12
Долгов
91
Калин
18
Криворучко
8
Антонов
27
Бетюжнов
10
Ежков
36
Шаболин
3-2-3-1
85
Жеймо
2
Бабаян
15
Ливаднов
23
Магомедбеков
55
Саидов
7
Асайдулин
22
Дворецков
7
Игнатенко
21
Оразаев
9
Абдуллаев
27
Бетюжнов
88
Шумарин
88
Шумарин
27
Бетюжнов
6
Олийнык
22
Киреев
22
Киреев
6
Олийнык
36
Шаболин
67
Васильков
67
Васильков
36
Шаболин
36
Яковлев
19
Сподарец
19
Сподарец
36
Яковлев
2
Петролай
17
Криворучко
17
Криворучко
2
Петролай
7
Асайдулин
68
Данилов
68
Данилов
7
Асайдулин
9
Абдуллаев
10
Саадуев
10
Саадуев
9
Абдуллаев
22
Дворецков
89
Шаталов
89
Шаталов
22
Дворецков
7
Игнатенко
99
Пенчелюзов
99
Пенчелюзов
7
Игнатенко
Остались в запасе
Динамо Вг
Муром
29
Игорь Санталов
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
91
Никита Завьялов
ЦЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
77
Максим Андреев
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Остались в запасе
29
Игорь Санталов
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
3
Павел Ракитин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
Остались в запасе
91
Никита Завьялов
ЦЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
77
Максим Андреев
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Статистика матча Динамо Вг - Муром
3
3
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
21
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
4
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Вг
Муром
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо Вг
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+