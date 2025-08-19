Во втором раунде Пути регионов Кубка России «Кристалл-МЭЗТ» из Третьего дивизиона сыграет против «Мурома» из Второй лиги. Несмотря на разницу в уровне, команды подходят к матчу в разном игровом состоянии. Хозяева в отличной форме: они разгромили «Шумбрат» в Кубке и выиграли все последние матчи в чемпионате. Гости же буксуют: серия без побед, слабая реализация и нестабильность в обороне.
«Кристалл-МЭЗТ»
Клуб из Воронежа набрал отличный ход и демонстрирует результативную, уверенную игру. В пяти последних матчах команда одержала пять побед, забив 13 мячей и пропустив всего два. В Кубке России «Кристалл-МЭЗТ» уверенно прошeл «Шумбрат» (3:1), не испытывая проблем по ходу встречи. Особенно мощно команда выглядит дома – здесь она практически не теряет очки и действует с позиции силы. Коллектив выглядит сбалансированно: атакующая группа реализует моменты, а оборона почти не даeт сопернику шансов.
«Муром»
Форма гостей оставляет желать лучшего. «Муром» не может победить уже пять матчей подряд, причeм три из них закончились поражением. Команда испытывает трудности в атаке – всего четыре забитых мяча за тот же отрезок – и в целом выглядит нестабильно. Последняя ничья с «Иртышом» (0:0) не внушила оптимизма, особенно на фоне предыдущих поражений. В Кубке всe может решиться в один матч, но в текущем состоянии «Муром» вряд ли способен навязать борьбу на выезде команде, находящейся на пике формы.
Факты о командах
«Кристалл-МЭЗТ»
- Побеждает в 6 матчах подряд.
- В последних 5 играх забил 13 мячей.
- Пропускает лишь по 0.4 гола за игру.
- Уверенно выступает на своeм поле.
- Прошeл первый раунд Кубка со счeтом 3:1.
«Муром»
- Не выигрывает 5 матчей подряд.
- В среднем забивает менее одного мяча за игру.
- Пропускает по 0.8 мяча за матч.
- Плохо играет на выезде.
- Недавно сыграл вничью с «Иртышом» 0:0.
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму и результативность «Кристалл-МЭЗТ», а также спад у «Мурома», фаворит очевиден. Команда из Воронежа уверенно смотрится как в атаке, так и в защите, а домашний фактор усиливает еe шансы. «Муром» сейчас нестабилен и вряд ли сможет навязать борьбу. Ожидаем победу хозяев и продолжение их успешной серии.
Рекомендованные ставки
- Победа «Кристалл-МЭЗТ» – коэффициент 4.1
- Индивидуальный тотал «Кристалл-МЭЗТ» больше 1.5 – коэффициент 5.05