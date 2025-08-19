Во втором раунде Пути регионов Кубка России «Кристалл-МЭЗТ» из Третьего дивизиона сыграет против «Мурома» из Второй лиги. Несмотря на разницу в уровне, команды подходят к матчу в разном игровом состоянии. Хозяева в отличной форме: они разгромили «Шумбрат» в Кубке и выиграли все последние матчи в чемпионате. Гости же буксуют: серия без побед, слабая реализация и нестабильность в обороне.

«Кристалл-МЭЗТ»

Клуб из Воронежа набрал отличный ход и демонстрирует результативную, уверенную игру. В пяти последних матчах команда одержала пять побед, забив 13 мячей и пропустив всего два. В Кубке России «Кристалл-МЭЗТ» уверенно прошeл «Шумбрат» (3:1), не испытывая проблем по ходу встречи. Особенно мощно команда выглядит дома – здесь она практически не теряет очки и действует с позиции силы. Коллектив выглядит сбалансированно: атакующая группа реализует моменты, а оборона почти не даeт сопернику шансов.

«Муром»

Форма гостей оставляет желать лучшего. «Муром» не может победить уже пять матчей подряд, причeм три из них закончились поражением. Команда испытывает трудности в атаке – всего четыре забитых мяча за тот же отрезок – и в целом выглядит нестабильно. Последняя ничья с «Иртышом» (0:0) не внушила оптимизма, особенно на фоне предыдущих поражений. В Кубке всe может решиться в один матч, но в текущем состоянии «Муром» вряд ли способен навязать борьбу на выезде команде, находящейся на пике формы.

Факты о командах

«Кристалл-МЭЗТ»

Побеждает в 6 матчах подряд.

В последних 5 играх забил 13 мячей.

Пропускает лишь по 0.4 гола за игру.

Уверенно выступает на своeм поле.

Прошeл первый раунд Кубка со счeтом 3:1.

«Муром»

Не выигрывает 5 матчей подряд.

В среднем забивает менее одного мяча за игру.

Пропускает по 0.8 мяча за матч.

Плохо играет на выезде.

Недавно сыграл вничью с «Иртышом» 0:0.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму и результативность «Кристалл-МЭЗТ», а также спад у «Мурома», фаворит очевиден. Команда из Воронежа уверенно смотрится как в атаке, так и в защите, а домашний фактор усиливает еe шансы. «Муром» сейчас нестабилен и вряд ли сможет навязать борьбу. Ожидаем победу хозяев и продолжение их успешной серии.

