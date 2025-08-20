Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
Муром - Кристалл-МЭЗТ
Муром - Кристалл-МЭЗТ: онлайн-трансляция 20 августа 2025
Муром
20.08.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
- : -
Не начался
Кристалл-МЭЗТ
Матч
Статистика матча Муром - Кристалл-МЭЗТ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Муром
Кристалл-МЭЗТ
«Иртыш» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80
Вчера, 21:05
Вчера, 21:05
«Муром» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.72
8 августа, 10:42
8 августа, 10:42
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
4 августа, 09:42
4 августа, 09:42
«Динамо Владивосток» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.02
1 августа, 08:54
1 августа, 08:54
«Муром» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.78
25 июля, 13:05
25 июля, 13:05
«Иртыш» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80
Вчера, 21:05
«Муром» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.72
8 августа, 10:42
«Динамо Владивосток» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.02
1 августа, 08:54
«Муром» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.78
25 июля, 13:05
Чемпион России в составе ЦСКА возглавил «Муром» – известна зарплата
17 июня, 08:25
17 июня, 08:25
3
«Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 2.15
4 августа, 09:42
Стадион ЧМ-2018 примет матч любительских команд в FONBET Кубке России
24 июля, 17:22
24 июля, 17:22
1
Больше новостей
Россия. Кубок
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Последние матчи
Муром
Кристалл-МЭЗТ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Муром
1 : 1
09.08.2025
Кубань
Россия. Кубок, 1 раунд
Шумбрат
1 : 3
05.08.2025
Кристалл-МЭЗТ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Динамо Вл
0 : 1
02.08.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Муром
0 : 1
26.07.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Торпедо Миасс
2 : 2
19.07.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Муром
1 : 1
09.08.2025
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Динамо Вл
0 : 1
02.08.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Муром
0 : 1
26.07.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Торпедо Миасс
2 : 2
19.07.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. Кубок, 1 раунд
Шумбрат
1 : 3
05.08.2025
Кристалл-МЭЗТ
Архив
