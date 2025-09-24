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Кристалл-МЭЗТ - Торпедо
Кристалл-МЭЗТ - Торпедо: обзор матча 24 сентября 2025
Кристалл-МЭЗТ
24.09.2025, среда, 19:00
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 3
Завершен
Торпедо
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Статистика матча Кристалл-МЭЗТ - Торпедо
1
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0
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0
1
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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11
Московский клуб расстался с бразильским вингером
25 июня
Московский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
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Торпедо
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Торпедо
1 : 0
16.05.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Шинник
1 : 1
11.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Торпедо
2 : 2
27.04.2026
Факел
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал
2 : 0
22.04.2026
Торпедо
Россия. Кубок, 4 раунд
Кристалл-МЭЗТ
1 : 3
24.09.2025
Торпедо
Россия. Кубок, 3 раунд
Кристалл-МЭЗТ
1 : 0
10.09.2025
Спартак Т
Россия. Кубок, 2 раунд
Кристалл-МЭЗТ
3 : 2
20.08.2025
Муром
Россия. Кубок, 1 раунд
Шумбрат
1 : 3
05.08.2025
Кристалл-МЭЗТ
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Торпедо
1 : 0
16.05.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Шинник
1 : 1
11.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Торпедо
2 : 2
27.04.2026
Факел
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал
2 : 0
22.04.2026
Торпедо
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