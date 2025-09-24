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Кристалл-МЭЗТ - Торпедо: обзор матча 24 сентября 2025

Кристалл-МЭЗТ
24.09.2025, среда, 19:00
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 3
Завершен
Торпедо
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Кристалл-МЭЗТ - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Стадион:
Спартак
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2025.09.09 08:59
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«Динамо» потерпело поражение в первом матче при Шварце
27 июня
11
Московский клуб расстался с бразильским вингером
25 июня
Московский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
«Крылья Советов» продлили контракты с двумя игроками
24 июня
1
«Крылья Советов» расстались с игроком ЦСКА
22 июня
1
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Кристалл-МЭЗТ
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Торпедо
1 : 0
16.05.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Шинник
1 : 1
11.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Торпедо
2 : 2
27.04.2026
Факел
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал
2 : 0
22.04.2026
Торпедо
Россия. Кубок, 4 раунд
Кристалл-МЭЗТ
1 : 3
24.09.2025
Торпедо
Россия. Кубок, 3 раунд
Кристалл-МЭЗТ
1 : 0
10.09.2025
Спартак Т
Россия. Кубок, 2 раунд
Кристалл-МЭЗТ
3 : 2
20.08.2025
Муром
Россия. Кубок, 1 раунд
Шумбрат
1 : 3
05.08.2025
Кристалл-МЭЗТ
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Торпедо
1 : 0
16.05.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Шинник
1 : 1
11.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Торпедо
2 : 2
27.04.2026
Факел
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал
2 : 0
22.04.2026
Торпедо
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