«Кристалл-МЭЗТ» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

22 сентября 2025 9:40
Кристалл-МЭЗТ - Торпедо
24 сент. 2025, среда 19:00 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Кристалл-МЭЗТ»
Сделать ставку

24 сентября в рамках 4-го раунда пути регионов Кубка России состоится матч «Кристалл-МЭЗТ» – «Торпедо». Хозяева продолжают удивлять уверенными результатами, в то время как москвичи ищут пути выхода из затяжного кризиса.

«Кристалл-МЭЗТ»

Коллектив из Тамбовской области находится в отличной форме. Команда побеждает в восьми последних матчах подряд, включая три кубковых успеха. Встреча со «Спартаком Тамбов» (1:0) показала, что «Кристалл-МЭЗТ» умеет выигрывать не только в результативных перестрелках, но и в напряженных минимальных играх. В пяти последних матчах команда забила 14 голов (средняя результативность 2.8 за игру) и пропустила лишь трижды. Кроме того, «Кристалл-МЭЗТ» стабильно отличается в каждом из последних девяти матчей, что говорит о хорошей работе атакующей линии и уверенности в завершении моментов.

«Торпедо»

Московский клуб переживает непростые времена. Команда не может выиграть шесть матчей подряд, а оборона выглядит уязвимой. В последних пяти играх «Торпедо» пропустило 8 мячей и забило всего трижды. Средняя результативность за этот отрезок составляет всего 0.6 гола за матч, а пропускает команда 1.6. Даже ничейные результаты против «КАМАЗа» (1:1) и «Уфы» (0:0) оставили ощущение недостатка уверенности и сложности в создании моментов. Серия поражений в Первой лиге подтверждает, что «Торпедо» пока не готово к стабильным результатам.

Факты о командах

«Кристалл-МЭЗТ»

  • Побеждает в 8 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 14 голов забито и 3 пропущено
  • В среднем: 2.8 гола забивает и 0.6 пропускает за матч

«Торпедо»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • В последних 5 играх: 3 гола забито и 8 пропущено
  • В среднем: 0.6 гола забивает и 1.6 пропускает за матч

Прогноз на матч «Кристалл-МЭЗТ» – «Торпедо»

Форма соперников говорит сама за себя: «Кристалл-МЭЗТ» набрал великолепный ход и демонстрирует яркий атакующий футбол, в то время как «Торпедо» испытывает очевидные проблемы как в атаке, так и в обороне. Хозяева выглядят явным фаворитом по текущей статистике. Их стабильная результативность и уверенность на своем поле позволяют рассматривать вариант победы «Кристалл-МЭЗТ». При этом обе команды способны сыграть результативно, учитывая открытый характер кубковых матчей.

Оптимальными вариантами будут ставка на победу хозяев и прогноз на голы в обе стороны.

Рекомендации

  • Победа «Кристалл-МЭЗТ» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.90
Победа «Кристалл-МЭЗТ»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. Кубок Торпедо Кристалл-МЭЗТ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
