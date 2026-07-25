Матч 3 тура Первой лиги между «Торпедо» и «Шинником» пройдет 26 июля 2026 года в Москве. Хозяева подходят к игре в фантастической форме – пять побед подряд, всего один пропущенный гол в пяти последних матчах и стабильная результативность в атаке. Гости, в свою очередь, являются рекордсменами по длительности беспроигрышной серии в Первой лиге – 14 матчей без поражений, однако в очных встречах с «Торпедо» на его поле часто довольствуются ничьей. Сможет ли «Торпедо» прервать длительную беспроигрышную серию «Шинника» и использовать преимущество домашнего поля, или гости продолжат свою впечатляющую серию и добьются успеха в Москве? Кто окажется сильнее в этом противостоянии лидеров и почему матч обещает быть напряженным и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Торпедо» подходит к игре с впечатляющей статистикой: команда побеждает в пяти последних матчах, забивает в восьми встречах подряд и пропускает всего один гол в пяти последних играх (в среднем 0.20 за матч). Такая надежная оборона делает «Торпедо» одним из самых сложных соперников в лиге. В атаке хозяева также стабильны: 1.60 гола в среднем за матч, а в очных встречах с «Шинником» «Торпедо» забивает в семи из девяти последних матчей. В прошлом туре москвичи уверенно переиграли «Волгу Ульяновск» (3:1), а до этого обыграли «Урал» (1:0) в гостях, что подтверждает их готовность бороться за высокие места. Домашняя поддержка и отличная форма должны помочь хозяевам прервать серию «Шинника», тем более что в последних очных встречах на своем поле «Торпедо» не проигрывает.

«Шинник» также находится в отличной форме: команда не проигрывает в 14 последних матчах Первой лиги и в 16 матчах во всех турнирах, что является лучшим показателем в лиге. В атаке гости действуют результативно – 1.60 гола в среднем за матч, а голевая серия насчитывает 11 матчей подряд. В прошлом туре «Шинник» уверенно обыграл «Ленинградец» (2:0), подтвердив свою стабильность. Однако оборона гостей не столь надежна, как у хозяев: 1.20 пропущенных гола в среднем за игру, и «Шинник» пропускает в пяти из семи последних матчей. В очных встречах с «Торпедо» гости не проигрывают в семи из девяти последних матчей, но на выезде им часто не удается победить – три последние встречи в Москве завершились вничью.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на впечатляющую серию «Шинника». «Торпедо» имеет преимущество домашнего поля, надежную оборону и стабильную атаку, а их форма в последних матчах выглядит даже убедительнее, чем у гостей. «Шинник» наверняка создаст моменты, но вряд ли сможет преодолеть защиту хозяев, учитывая, что «Торпедо» пропускает в среднем один гол за пять матчей. Победа «Торпедо» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Шинник» имеет длительную серию без поражений в матчах с «Торпедо» (семь из девяти), однако на поле москвичей эти встречи чаще завершаются вничью, чем победами гостей. Текущая форма «Торпедо» (пять побед, один пропущенный) и «Шинника» (14 матчей без поражений) указывает на то, что матч может быть закрытым, но хозяева имеют преимущество благодаря своей обороне и домашней поддержке.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Торпедо» сумеет одержать победу над «Шинником» в матче 3 тура Первой лиги, прервав длительную беспроигрышную серию гостей. Хозяева имеют преимущество домашнего поля, надежную оборону и стабильную атаку, тогда как гости, несмотря на свою серию, пропускают в последних матчах и редко побеждают в Москве. Учитывая, что «Торпедо» пропускает в среднем один гол за пять матчей, а «Шинник» регулярно забивает, матч может завершиться с минимальным преимуществом хозяев. Ставка на победу «Торпедо» за 1.80 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Торпедо» и «Шинником» состоится 26 июля 2026 года в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.