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«Торпедо» – «Шинник»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027

25 июля 2026 9:22
Торпедо - Шинник
26 июл. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
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1.80
Победу «Торпедо»
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Матч 3 тура Первой лиги между «Торпедо» и «Шинником» пройдет 26 июля 2026 года в Москве. Хозяева подходят к игре в фантастической форме – пять побед подряд, всего один пропущенный гол в пяти последних матчах и стабильная результативность в атаке. Гости, в свою очередь, являются рекордсменами по длительности беспроигрышной серии в Первой лиге – 14 матчей без поражений, однако в очных встречах с «Торпедо» на его поле часто довольствуются ничьей. Сможет ли «Торпедо» прервать длительную беспроигрышную серию «Шинника» и использовать преимущество домашнего поля, или гости продолжат свою впечатляющую серию и добьются успеха в Москве? Кто окажется сильнее в этом противостоянии лидеров и почему матч обещает быть напряженным и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Торпедо» подходит к игре с впечатляющей статистикой: команда побеждает в пяти последних матчах, забивает в восьми встречах подряд и пропускает всего один гол в пяти последних играх (в среднем 0.20 за матч). Такая надежная оборона делает «Торпедо» одним из самых сложных соперников в лиге. В атаке хозяева также стабильны: 1.60 гола в среднем за матч, а в очных встречах с «Шинником» «Торпедо» забивает в семи из девяти последних матчей. В прошлом туре москвичи уверенно переиграли «Волгу Ульяновск» (3:1), а до этого обыграли «Урал» (1:0) в гостях, что подтверждает их готовность бороться за высокие места. Домашняя поддержка и отличная форма должны помочь хозяевам прервать серию «Шинника», тем более что в последних очных встречах на своем поле «Торпедо» не проигрывает.

«Шинник» также находится в отличной форме: команда не проигрывает в 14 последних матчах Первой лиги и в 16 матчах во всех турнирах, что является лучшим показателем в лиге. В атаке гости действуют результативно – 1.60 гола в среднем за матч, а голевая серия насчитывает 11 матчей подряд. В прошлом туре «Шинник» уверенно обыграл «Ленинградец» (2:0), подтвердив свою стабильность. Однако оборона гостей не столь надежна, как у хозяев: 1.20 пропущенных гола в среднем за игру, и «Шинник» пропускает в пяти из семи последних матчей. В очных встречах с «Торпедо» гости не проигрывают в семи из девяти последних матчей, но на выезде им часто не удается победить – три последние встречи в Москве завершились вничью.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на впечатляющую серию «Шинника». «Торпедо» имеет преимущество домашнего поля, надежную оборону и стабильную атаку, а их форма в последних матчах выглядит даже убедительнее, чем у гостей. «Шинник» наверняка создаст моменты, но вряд ли сможет преодолеть защиту хозяев, учитывая, что «Торпедо» пропускает в среднем один гол за пять матчей. Победа «Торпедо» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Шинник» имеет длительную серию без поражений в матчах с «Торпедо» (семь из девяти), однако на поле москвичей эти встречи чаще завершаются вничью, чем победами гостей. Текущая форма «Торпедо» (пять побед, один пропущенный) и «Шинника» (14 матчей без поражений) указывает на то, что матч может быть закрытым, но хозяева имеют преимущество благодаря своей обороне и домашней поддержке.

Личные встречи
37% (14)
32% (12)
32% (12)
43
Забитых мячей
32
1.13
В среднем за матч
0.84
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Шинник
1 : 1
11.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
0 : 0
20.10.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 32 тур
Торпедо
1 : 0
11.05.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 11 тур
Шинник
1 : 1
21.09.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 33 тур
Торпедо
1 : 1
20.05.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 16 тур
Шинник
1 : 1
28.10.2023
Торпедо
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0 : 1
15.05.2021
Шинник
Россия. Кубок, 1/64 финала
Торпедо
1 : 2
26.08.2020
Шинник
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1 : 0
02.08.2020
Торпедо
Россия. ФНЛ, 16 тур
Торпедо
2 : 0
05.10.2019
Шинник
Россия. Кубок, 1/32 финала
Торпедо
2 : 0
22.08.2018
Шинник
Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур
Шинник
1 : 2
17.02.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 23 тур
Торпедо
1 : 0
10.11.2013
Шинник
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
2 : 1
28.07.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
3 : 2
12.11.2012
Торпедо
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 0
06.08.2012
Шинник
Россия. ФНЛ, 50 тур
Шинник
1 : 0
03.05.2012
Торпедо
Россия. ФНЛ, 43 тур
Торпедо
1 : 1
31.03.2012
Шинник
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
0 : 4
22.08.2011
Торпедо
Россия. ФНЛ, 4 тур
Торпедо
1 : 0
18.04.2011
Шинник
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Торпедо
1 : 1
25.11.2006
Шинник
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2006
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Шинник
1 : 3
01.10.2005
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Торпедо
0 : 0
28.05.2005
Шинник
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Шинник
3 : 1
29.08.2004
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Торпедо
2 : 0
15.05.2004
Шинник
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Торпедо
1 : 1
24.08.2003
Шинник
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Шинник
1 : 1
31.05.2003
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Торпедо
2 : 0
10.08.2002
Шинник
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Шинник
2 : 1
13.05.2002
Торпедо
Чемпионат России, 21 тур
Шинник
1 : 0
21.08.1999
Торпедо
Чемпионат России, 7 тур
Торпедо
0 : 0
15.05.1999
Шинник
Чемпионат России, 16 тур
Торпедо
0 : 1
15.07.1998
Шинник
Чемпионат России, 1 тур
Шинник
1 : 0
28.03.1998
Торпедо
Чемпионат России, 18 тур
Торпедо
1 : 2
16.07.1997
Шинник
Чемпионат России, 1 тур
Шинник
1 : 3
17.03.1997
Торпедо
Чемпионат России. Первый этап, 12 тур
Торпедо
1 : 0
02.07.1992
Шинник
Чемпионат России. Первый этап, 3 тур
Шинник
0 : 2
08.04.1992
Торпедо
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Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Торпедо» сумеет одержать победу над «Шинником» в матче 3 тура Первой лиги, прервав длительную беспроигрышную серию гостей. Хозяева имеют преимущество домашнего поля, надежную оборону и стабильную атаку, тогда как гости, несмотря на свою серию, пропускают в последних матчах и редко побеждают в Москве. Учитывая, что «Торпедо» пропускает в среднем один гол за пять матчей, а «Шинник» регулярно забивает, матч может завершиться с минимальным преимуществом хозяев. Ставка на победу «Торпедо» за 1.80 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «Торпедо» и «Шинником» состоится 26 июля 2026 года в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Торпедо» – «Шинник»: смотреть онлайн

1.80
Победу «Торпедо»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Шинник Торпедо
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