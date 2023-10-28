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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Торпедо
Шинник - Торпедо: обзор матча 28 октября 2023
Шинник
28.10.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
79'
А. Самсонов
23'
Г. Гонгадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Торпедо
90'
+4
Желтая карточка
Й. Рейна
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Сухомлинов
90'
+3
Желтая карточка
А. Самсонов
86'
83'
Замена
М. Чурич
️️️️
В. Москвичев
83'
Замена
А. Орехов
️️️️
И. Манелов
ГОЛ! 1:1!
А. Самсонов
79'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
В. Алейников
75'
72'
Замена
И. Стефанович
️️️️
В. Громыко
72'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Гонгадзе
62'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
Д. Полоз
Замена
Д. Гузь
️️️️
Р. Емельянов
61'
Замена
И. Соколов
️️️️
Д. Самойлов
61'
Желтая карточка
Д. Шадринцев
59'
Желтая карточка
В. Алейников
39'
35'
Желтая карточка
В. Громыко
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гонгадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
99
Игорь Андреев
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
35
Иван Енин
ОП
55
Валерий Громыко
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-2-3-2
56
Довбня
15
Шадринцев
53
Котин
17
Валиахметов
92
Емельянов
38
Алейников
5
Зинков
8
Самсонов
15
Самойлов
13
Рубцов
99
Андреев
3-2-3-2
23
Бабурин
99
Шевченко
4
Бородин
44
Журавлев
5
Москвичев
35
Енин
2
Манелов
55
Громыко
7
Полоз
10
Гонгадзе
10
Рейна
92
Емельянов
55
Гузь
55
Гузь
92
Емельянов
38
Алейников
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
38
Алейников
15
Самойлов
32
Соколов
32
Соколов
15
Самойлов
Сухомлинов
16
Ставпец
16
Ставпец
Сухомлинов
7
Полоз
77
Юзепчук
77
Юзепчук
7
Полоз
5
Москвичев
97
Чурич
97
Чурич
5
Москвичев
2
Манелов
27
Орехов
27
Орехов
2
Манелов
10
Гонгадзе
10
Лебеденко
10
Лебеденко
10
Гонгадзе
55
Громыко
23
Стефанович
23
Стефанович
55
Громыко
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
17
Игорь Горбунов
ЛВ
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Шинник - Торпедо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Эдуард Шарипов (Уфа)
Резервный судья:
Дмитрий Крайнов (Тверь)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
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