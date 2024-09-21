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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Торпедо
Шинник - Торпедо: обзор матча 21 сентября 2024
Шинник
21.09.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
32'
А. Малахов
64'
А. Чупаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Торпедо
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Чупаев
46'
Замена
А. Чупаев
️️️️
А. Соколов
46'
Замена
А. Корян
️️️️
М. Максимов
ГОЛ! 1:0!
А. Малахов
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Айдаров
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
97
Малахов
9
Федоров
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
18
Соколов
17
Горбунов
21
Максимов
21
Максимов
77
Корян
77
Корян
21
Максимов
18
Соколов
38
Чупаев
38
Чупаев
18
Соколов
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Шинник - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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