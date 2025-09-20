Введите ваш ник на сайте
«Кубань» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

20 сентября 2025 10:34
Кубань - Муром
21 сент. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Перейти в онлайн матча
21 сентября в Краснодаре состоится матч десятого тура Второй лиги А, где «Кубань» примет «Муром». Обе команды располагаются в середине таблицы и делят соседние позиции, при этом демонстрируя разный стиль игры: хозяева делают акцент на надeжность, гости – на атакующую динамику.

«Кубань»

Краснодарский клуб после девяти туров имеет 11 очков и занимает шестую строчку. Команда уверенно действует в обороне: в последних трeх турах «Кубань» не пропустила ни одного мяча. За последние пять матчей в еe активе лишь 4 пропущенных гола, что подтверждает надeжность линии защиты. Однако в атаке показатели скромные – только 3 гола за пять встреч, при среднем 0.60 за игру. Победа над лидером «Калугой» (2:0) показала, что «Кубань» способна прибавлять в ключевых моментах, но в целом реализует мало моментов. На своeм поле команда традиционно играет надeжно – не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.

«Муром»

Гости идут седьмыми и имеют 10 очков. Команда показывает более агрессивный стиль в атаке – 9 забитых голов за пять встреч, средний показатель 1.80 за игру. При этом оборона остаeтся проблемной: 8 пропущенных голов за тот же период и серия из трeх матчей подряд с пропущенными мячами. «Муром» нестабилен, но способен на яркие всплески: разгром «Родины-2» со счeтом 5:0 – яркий пример. В гостях команда также нередко набирает очки: не проигрывает в 6 из 8 последних выездных встреч. Однако поражения от «Калуги» (1:3) и «Динамо Владивосток» (0:1) показывают, что против организованных соперников «Муром» часто уступает.

Факты о командах

«Кубань»

  • 3 матча подряд без пропущенных голов
  • В среднем: 0.60 забито и 0.80 пропущено за 5 последних игр
  • 3 гола за 5 последних встреч
  • Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей
  • Имеет 11 очков после 9 туров

«Муром»

  • 3 матча подряд без побед
  • В среднем: 1.80 забито и 1.60 пропущено за 5 последних игр
  • 9 голов и 8 пропущенных в последних 5 играх
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей
  • Имеет 10 очков после 9 туров

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Муром
1 : 1
09.08.2025
Кубань

Прогноз на матч «Кубань» – «Муром»

Противостояние обещает стать борьбой разных футбольных философий: «Кубань» будет действовать осторожно, полагаясь на оборону, а «Муром» сделает ставку на атакующую активность. Хозяева редко радуют результативной игрой, но умеют держать ворота сухими. Гости напротив, регулярно создают моменты, но при этом теряют очки из-за ошибок в защите. В этих условиях наиболее вероятен упорный матч с ограниченным количеством голов. «Кубань» будет стремиться контролировать игру и минимизировать риски, а «Муром» постарается использовать свои атакующие ресурсы, но вряд ли сможет вскрыть оборону соперника более одного раза.

Рекомендации

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • Победа «Кубани» или ничья (1X) – коэффициент 2.05

Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Муром Кубань
Рекомендуем
