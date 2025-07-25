26 июля в рамках второго тура Второй лиги А России «Муром» на своeм поле сыграет с «Калугой». Обе команды стартовали с ярких матчей: хозяева сыграли в результативную ничью с «Торпедо Миасс» (2:2), а гости уступили «Иртышу» (1:2), хотя и контролировали ход встречи. Команды активно проявляют себя в атаке, но при этом регулярно ошибаются в обороне. Матч обещает быть открытым и с высокой вероятностью результативным.

«Муром»

Клуб из Владимирской области занимает 4-е место после первого тура. Вничью с «Торпедо Миасс» команда ушла на характере, сравняв счeт ближе к финальному свистку. Серия без поражений в официальных матчах достигла трeх встреч, а атакующая линия радует стабильностью – в 6 последних матчах команда неизменно забивает.

В среднем «Муром» забивает 1.40 гола за игру, и столько же пропускает, что указывает на открытый стиль игры. Оборона не справляется с прессингом и скоростными атаками, а в последних четырeх встречах команда неизменно пропускала. Учитывая домашний статус и динамику, «Муром» будет играть первым номером, делая ставку на контроль и давление на чужой половине поля.

«Калуга»

Гости начали турнир с домашнего поражения от «Иртыша» (1:2), хотя по ходу встречи создали достаточно моментов. Команда занимает 6-е место и сохраняет неплохую выездную статистику: не проиграла в пяти из последних семи матчей на чужом поле.

Средняя результативность «Калуги» чуть ниже, чем у соперника – 1.00 гол за матч, но при этом команда почти всегда забивает: голы были в 13 из 15 предыдущих матчей. Пропускает «Калуга» не критично – 1.20 в среднем за игру, но в каждой из последних встреч соперник находил путь к еe воротам. Игра в обороне страдает при смене схем и во время контратак.

Факты о командах

«Муром»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних встречах

«Калуга»

Забивает в 13 из 15 последних матчей

Пропускает в среднем 1.20 за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

Проиграла дома в первом туре, несмотря на игровое преимущество

Прогноз на матч «Муром» – «Калуга»

Обе команды демонстрируют атакующий стиль и нестабильность в обороне. «Муром» играет ярче дома, часто идeт вперeд большими силами, но при этом регулярно позволяет сопернику отвечать. «Калуга» умеет использовать пространство, забивает почти в каждом матче, но также испытывает трудности с сохранением концентрации в защите. Учитывая динамику последних игр обеих команд, ставка на тотал выглядит обоснованной. Ожидается открытая и равная борьба с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки