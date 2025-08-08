Введите ваш ник на сайте
«Муром» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.72

08 августа 2025 10:09
Муром - Кубань
09 авг. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

9 августа в рамках 4-го тура Второй лиги А «Муром» примет «Кубань». Обе команды начали сезон с 4 очками после трeх матчей и располагаются в середине турнирной таблицы. При этом их старт получился разным: хозяева набирали очки в упорных и низовых встречах, а гости чередовали результативные матчи с осторожными.

«Муром»

Команда начала чемпионат с результативной ничьей против «Торпедо Миасс» (2:2), затем уступила дома «Калуге» (0:1), но в прошлом туре одержала важную победу над «Динамо Владивосток» (1:0). При этом результативность остаeтся скромной – 3 гола в 5 последних матчах, в среднем 0,60 за игру. Оборона тоже не идеальна: 7 пропущенных за этот же период и 1,40 в среднем за матч. «Муром» предпочитает играть от плотной обороны и не форсировать события, что отражается на низкой частоте взятий ворот.

«Кубань»

Гости начали турнир с победы над «Динамо Владивосток» (2:0), затем уступили «Родине-2» (1:3), а в прошлом туре сыграли вничью с «Иртышом» (0:0). В атаке команда выглядит разнообразнее соперника: 6 голов в 5 матчах (1,20 за игру) и забитые мячи в 6 из 8 последних встреч. При этом оборона достаточно надeжна – 5 пропущенных за 5 игр (1,00 в среднем). «Кубань» часто использует фланговые атаки и быстрые переходы, что может быть опасно против осторожного «Мурома».

Факты о командах

«Муром»

  • 4 очка в трeх турах
  • 3 гола и 7 пропущенных за 5 матчей
  • Средние показатели: 0,60 забито и 1,40 пропущено за матч
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр

«Кубань»

  • 4 очка в трeх турах
  • 6 голов и 5 пропущенных за 5 матчей
  • Средние показатели: 1,20 забито и 1,00 пропущено за матч
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Муром
1 : 1
09.08.2025
Кубань

Прогноз на матч

Учитывая осторожный стиль «Мурома» и более вариативную игру «Кубани», можно ожидать, что гости будут создавать больше моментов. Однако высокий процент низовых матчей у хозяев и их крепкая игра в последних турах подталкивают к выбору сценария с небольшим количеством голов. Вероятен плотный матч с акцентом на борьбу в центре поля и минимальным числом острых моментов. При этом «Кубань» выглядит фаворитом в плане контроля игры и может не проиграть.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72
  • Фора (0) на «Кубань» – коэффициент 1.88

1.72
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Кубань Муром
