9 августа в рамках 4-го тура Второй лиги А «Муром» примет «Кубань». Обе команды начали сезон с 4 очками после трeх матчей и располагаются в середине турнирной таблицы. При этом их старт получился разным: хозяева набирали очки в упорных и низовых встречах, а гости чередовали результативные матчи с осторожными.

«Муром»

Команда начала чемпионат с результативной ничьей против «Торпедо Миасс» (2:2), затем уступила дома «Калуге» (0:1), но в прошлом туре одержала важную победу над «Динамо Владивосток» (1:0). При этом результативность остаeтся скромной – 3 гола в 5 последних матчах, в среднем 0,60 за игру. Оборона тоже не идеальна: 7 пропущенных за этот же период и 1,40 в среднем за матч. «Муром» предпочитает играть от плотной обороны и не форсировать события, что отражается на низкой частоте взятий ворот.

«Кубань»

Гости начали турнир с победы над «Динамо Владивосток» (2:0), затем уступили «Родине-2» (1:3), а в прошлом туре сыграли вничью с «Иртышом» (0:0). В атаке команда выглядит разнообразнее соперника: 6 голов в 5 матчах (1,20 за игру) и забитые мячи в 6 из 8 последних встреч. При этом оборона достаточно надeжна – 5 пропущенных за 5 игр (1,00 в среднем). «Кубань» часто использует фланговые атаки и быстрые переходы, что может быть опасно против осторожного «Мурома».

Факты о командах

«Муром»

4 очка в трeх турах

3 гола и 7 пропущенных за 5 матчей

Средние показатели: 0,60 забито и 1,40 пропущено за матч

Пропускает в 5 из 7 последних игр

«Кубань»

4 очка в трeх турах

6 голов и 5 пропущенных за 5 матчей

Средние показатели: 1,20 забито и 1,00 пропущено за матч

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур Муром 1 : 1 Кубань

Прогноз на матч

Учитывая осторожный стиль «Мурома» и более вариативную игру «Кубани», можно ожидать, что гости будут создавать больше моментов. Однако высокий процент низовых матчей у хозяев и их крепкая игра в последних турах подталкивают к выбору сценария с небольшим количеством голов. Вероятен плотный матч с акцентом на борьбу в центре поля и минимальным числом острых моментов. При этом «Кубань» выглядит фаворитом в плане контроля игры и может не проиграть.

