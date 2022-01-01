Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кызыл-Жар
Новости
€ 5 млн
Кызыл-Жар - новости команды
Петропавловск
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Карасай
Сайт:
http://fcqyzyljar.kz/
Тренер:
Милич Чурчич
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Женис» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Трансляция
«Ордабасы» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Кызыл-Жар» – «Астана»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
15 августа
Трансляция
«Алтай» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Алтай» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 21 тура Премьер-лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Кызыл-Жар» – «Актобе»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Казахстана 2026
31 июля
Трансляция
«Жетысу» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026
25 июля
«Жетысу» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 19 тура Премьер-лиги 2026
24 июля
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026
18 июля
«Кызыл-Жар» – «Тобол»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026
17 июля
«Кызыл-Жар» – «Елимай»: кто победит в матче 16 тура Премьер-лиги 2026
3 июля
«Елимай» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 15 тура Премьер-лиги 2026
26 июня
«Кызыл-Жар» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.73
20 июня
«Кайрат» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 17 июня 2026 с коэффициентом 1.65
17 июня
Трансляция
«Тобол» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026
13 июня
«Тобол» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая
«Кызыл-Жар» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.58
27 мая
Трансляция
«Актобе» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Актобе» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.78
22 мая
Трансляция
«Женис» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Женис» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 3.4
12 мая
Трансляция
«Астана» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.7
24 апреля
Трансляция
«Атырау» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
1
2
3
4
Главные новости
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
3
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
3
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
8
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
6
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
13
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+