25.04.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
4-1-2-2-1
1
Челядник
25
Галабов
26
Керимжанов
22
71
Соколенко
23
Пишчевич
15
Крайсник
10
Бьярталид
7
Мульдинов
7
Гомис
99
Бойгре
4-4-1-1
1
Шайзада
5
Антич
3
Килама
25
Малый
55
Аманович
22
Астанов
77
Абагна
16
Кэпэцынэ
15
Амир
10
Астанов
19
Натель
4
Сламбеков
4
Сламбеков
Сламбеков
88
Перцух
88
Перцух
Сламбеков
7
Мульдинов
9
Адиль
9
Адиль
7
Мульдинов
7
Гомис
11
Черединов
11
Черединов
7
Гомис
5
Антич
23
Халматов
23
Халматов
5
Антич
15
Амир
9
Наумец
9
Наумец
15
Амир
19
Натель
9
Мораес
9
Мораес
19
Натель
77
Абагна
20
Токтыбай
20
Токтыбай
77
Абагна
10
Астанов
45
Митков
45
Митков
10
Астанов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Ордабасы
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
79
Глеб Валгушев
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
M. Eleukin
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
13
Кажимукан Толепберген
ВР
11
Юрий Вакулко
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
79
Глеб Валгушев
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
M. Eleukin
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
11
Юрий Вакулко
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Кызыл-Жар - Ордабасы
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Ордабасы», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»