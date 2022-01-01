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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кызыл-Жар
Состав
€ 5 млн
Кызыл-Жар - состав команды
Петропавловск
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Карасай
Сайт:
http://fcqyzyljar.kz/
Тренер:
Милич Чурчич
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
32
Петров Вадим
Вра
26
€ 0.15 млн
1
Челядник Думитру
Вра
34
€ 0.1 млн
39
Ерниязов Санжар
Вра
21
-
1
Бабаханов Джурахон
Вра
34
-
28
Урошевич Слободан
Защ
32
€ 0.6 млн
25
Галабов Пламен
Защ
30
€ 0.2 млн
17
Женис Мирас
Защ
23
€ 0.15 млн
71
Соколенко Александр
Защ
29
€ 0.1 млн
26
Керимжанов Олжас
Защ
37
€ 0.1 млн
77
Мирошниченко Дмитрий
Защ
34
€ 0.075 млн
96
Абикен Айбол
Пол
30
€ 0.35 млн
10
Бьярталид Йоаннес
Пол
30
€ 0.3 млн
23
Пишчевич Неделько
Пол
31
€ 0.275 млн
55
Нойок Александр
Пол
34
€ 0.25 млн
5
Сабино Рафаэл
Пол
30
€ 0.2 млн
8
Макаренко Евгений
Пол
35
€ 0.15 млн
88
Перцух Юрий
Пол
30
€ 0.15 млн
28
Чирков Роман
Пол
22
€ 0.1 млн
9
Валиуллин Руслан
Пол
32
-
77
Латифи Лиридон
Нап
32
€ 0.3 млн
15
Себай Сенин
Нап
32
€ 0.3 млн
99
Бойгре Этьен
Нап
25
€ 0.25 млн
13
Баокен Стефан
Нап
34
€ 0.25 млн
9
Адиль Аслан
Нап
28
€ 0.2 млн
84
Гбамбле Нене
Нап
24
€ 0.2 млн
11
Черединов Артем
Нап
28
€ 0.15 млн
79
Валгушев Глеб
Нап
20
€ 0.125 млн
7
Мульдинов Тимур
Нап
32
€ 0.075 млн
18
Молдабаев Жанторе
Нап
23
-
47
Жиеналиев Темирлан
Нап
21
-
19
Серикулы Димаш
Нап
20
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 12
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