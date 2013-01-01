Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
18
4
3
48
18
30
58
25
16
7
2
46
19
27
55
24
13
6
5
41
25
16
45
25
12
7
6
38
29
9
43
25
12
5
8
36
29
7
41
24
9
8
7
33
33
0
35
25
10
4
11
33
33
0
34
25
8
8
9
25
29
-4
32
25
8
7
10
22
30
-8
31
25
7
5
13
26
36
-10
26
25
6
6
13
27
38
-11
24
24
4
11
9
18
25
-7
23
24
5
8
11
24
33
-9
23
25
4
11
10
21
32
-11
23
25
5
8
12
24
36
-12
23
25
5
7
13
26
43
-17
22
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
12
2
0
28
8
20
38
12
11
1
0
30
8
22
34
12
9
2
1
20
8
12
29
11
8
2
1
21
12
9
26
12
7
4
1
20
12
8
25
13
6
5
2
16
10
6
23
13
7
2
4
14
12
2
23
11
6
4
1
20
9
11
22
12
5
3
4
16
15
1
18
14
5
3
6
18
22
-4
18
13
4
3
6
20
19
1
15
12
4
3
5
14
16
-2
15
14
2
8
4
13
15
-2
14
12
2
6
4
12
14
-2
12
11
3
3
5
9
13
-4
12
12
2
5
5
10
14
-4
11
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
3
1
26
10
16
33
11
6
2
3
20
10
10
20
13
5
3
5
18
17
1
18
12
4
5
3
17
18
-1
17
12
2
6
4
8
11
-3
12
13
3
3
7
16
21
-5
12
12
2
5
5
11
17
-6
11
13
3
2
8
12
22
-10
11
14
2
4
8
17
30
-13
10
11
2
3
6
8
17
-9
9
12
2
3
7
9
19
-10
9
12
2
3
7
7
19
-12
9
11
2
2
7
8
14
-6
8
12
1
5
6
10
17
-7
8
14
2
2
10
12
21
-9
8
12
1
5
6
8
18
-10
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире