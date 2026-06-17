17 июня 2026 года в рамках 17-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Кайрат» и «Кызыл-Жар».

«Кайрат»

Алматинский клуб занимает второе место в турнирной таблице (27 очков после 14 туров). Команда не может выиграть в трeх последних матчах, однако еe позиции в таблице остаются прочными. В атаке «Кайрат» действует скромнее обычного – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов). Оборона пропускает столько же, причeм клуб пропускает в пяти из семи последних матчей. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Атырау» (1:1). История личных встреч с «Кызыл-Жаром» складывается для хозяев крайне удачно: четыре победы подряд в последних очных матчах, причeм в 15 последних встречах «Кайрат» забивал сопернику. В трeх последних очных матчах алматинцы не пропускали от «Кызыл-Жара».

«Кызыл-Жар»

Петропавловский клуб располагается на десятом месте (15 очков после 13 туров). Команда находится в кризисной форме: пропускает в восьми из десяти последних матчей, в среднем 1.60 гола за последние пять игр (восемь голов). Атака приносит 0.80 гола в среднем (четыре гола в пяти встречах). В прошлом туре «Кызыл-Жар» потерпел поражение от «Тобола» на выезде (0:2). Гости уступают хозяевам в классе и имеют негативную историю личных встреч.

Факты о командах

«Кайрат»

2-е место, 27 очков, лучший бомбардир: Жоржинью (6)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено

4 победы подряд в очных встречах

Забивают «Кызыл-Жару» в 15 последних матчах

Не пропускают от «Кызыл-Жара» в 3 последних встречах

«Кызыл-Жар»

10-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Этьен Бегре (6)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.60 пропущено

Пропускают в 8 из 10 матчей

Прогноз на матч «Кайрат» – «Кызыл-Жар»

«Кайрат» имеет подавляющее историческое преимущество над «Кызыл-Жаром» и играет дома. Гости регулярно пропускают и редко забивают. Хозяева должны прервать свою безвыигрышную серию и одержать победу. Учитывая слабую оборону гостей и традиционную результативность алматинцев в очных встречах, победа «Кайрата» выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки