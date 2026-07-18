Статистика матча Кызыл-Жар - Тобол
1
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Тобола», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»