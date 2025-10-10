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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
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Борац
Новости
€ 3 млн
Борац - новости команды
Баня-Лука
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Стадион:
Городской стадион Баня-Лука
Сайт:
http://fkborac.net/
Тренер:
Младен Зизович
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Результаты
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Таблица
«Борац» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Викингур» – «Борац»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«МЛ Витебск» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«МЛ Витебск» – «Борац»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Борац» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Борац» – «МЛ Витебск»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Петрокуб» – «Борац»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Европейский клуб отказался играть с российским
24 января
4
Деспотович нашел новый клуб в Азии
2025.10.10 18:44
1
Клуб РПЛ пытался купить двух боснийцев в летнее трансферное окно
2025.09.25 10:20
Российский клуб готовит предложение для Деспотовича
2025.09.19 15:15
«Санта-Колома» – «Борац»: прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:53
Прогноз на точный счeт матча «Санта-Колома» – «Борац»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:27
Деспотович сравнил цены в России и Боснии: «Разница – 30-40%»
2025.04.04 23:44
1
Деспотович высказался о Слуцком – в 2023 году он называл тренера «девушкой на 70%»
2025.04.04 21:35
2
Деспотович хочет вернуться в Россию: «Зарплата не на первом месте»
2025.04.04 20:06
1
Деспотович встал на защиту Игнатьева, уехавшего в 25 лет в Алжир
2025.04.04 18:03
1
Деспотович: «Российским игрокам не надо уезжать за границу»
2025.04.04 16:10
Деспотович раскрыл размер самого крупного штрафа за карьеру в РПЛ: «Это много!»
2025.04.04 14:34
Сербский форвард согласился с мнением Кокорина, назвавшего РПЛ говном
2025.04.04 12:12
3
Деспотович назвал российский клуб, который звал его зимой
2025.04.04 01:09
Деспотович выбрал российского футболиста, способного заиграть в топ-клубе Европы
2025.04.03 23:03
Деспотович рассказал, сколько денег тратит в месяц
2025.04.03 21:42
С Деспотовичем рассчитался российский клуб, который он покинул в 2023 году
2025.03.22 14:14
1
Трансляция
«Рапид» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
2025.03.13 19:35
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Трансляция
«Борац» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
2025.03.06 21:50
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
1
2
Главные новости
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
1
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Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
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Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
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Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
8
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
6
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
12
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
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