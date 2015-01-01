Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
3
11
13
6
4
1
1
14
6
8
13
6
2
0
4
6
16
-10
6
6
0
2
4
2
11
-9
2
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
13
4
9
18
6
2
2
2
6
5
1
8
6
2
0
4
12
7
5
6
6
0
2
4
3
18
-15
2
Группа C
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
9
5
13
6
2
3
1
12
7
5
9
6
1
4
1
8
5
3
7
6
0
2
4
2
15
-13
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
3
1
8
7
1
9
6
2
3
1
9
7
2
9
6
2
2
2
8
8
0
8
6
1
2
3
8
11
-3
5
Группа E
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
12
6
6
15
6
3
1
2
9
7
2
10
6
2
1
3
5
7
-2
7
6
0
2
4
5
11
-6
2
Группа F
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
12
6
6
16
6
2
2
2
10
6
4
8
6
2
1
3
9
10
-1
7
6
0
2
4
1
10
-9
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
7
4
11
6
3
1
2
5
5
0
10
6
2
2
2
6
7
-1
8
6
1
1
4
8
11
-3
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
1
0
8
3
5
7
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
7
5
2
3
3
0
1
2
0
8
-8
1
Группа 2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
11
5
6
7
3
2
1
0
7
1
6
7
3
1
1
1
6
3
3
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
6
5
1
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 4
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 5
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
4
4
9
3
2
0
1
7
1
6
6
3
1
1
1
5
3
2
4
3
0
2
1
1
3
-2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
1
2
6
3
1
1
1
7
5
2
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
5
2
3
4
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
0
2
5
2
3
3
3
0
1
2
3
10
-7
1
Группа 2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
5
6
-1
2
3
0
0
3
1
13
-12
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
Группа 4
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
Группа 5
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
0
3
0
7
-7
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
6
7
-1
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире