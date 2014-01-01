Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лачи - турнирная таблица

Лач
Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Истанбул Башакшехир
2
Фиорентина
3
Хартс
4
РФШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
3
11
13
6
4
1
1
14
6
8
13
6
2
0
4
6
16
-10
6
6
0
2
4
2
11
-9
2
Группа B
1
Вест Хэм
2
Андерлехт
3
Силькеборг
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
13
4
9
18
6
2
2
2
6
5
1
8
6
2
0
4
12
7
5
6
6
0
2
4
3
18
-15
2
Группа C
1
Вильярреал
2
Лех
3
Хапоэль БШ
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
9
5
13
6
2
3
1
12
7
5
9
6
1
4
1
8
5
3
7
6
0
2
4
2
15
-13
2
Группа D
1
Ницца
2
Партизан
3
Кельн
4
Словацко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
3
1
8
7
1
9
6
2
3
1
9
7
2
9
6
2
2
2
8
8
0
8
6
1
2
3
8
11
-3
5
Группа E
1
АЗ Алкмаар
2
Днепр-1
3
Аполлон
4
Вадуц
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
12
6
6
15
6
3
1
2
9
7
2
10
6
2
1
3
5
7
-2
7
6
0
2
4
5
11
-6
2
Группа F
1
Юргорден
2
Гент
3
Мольде
4
Шэмрок Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
12
6
6
16
6
2
2
2
10
6
4
8
6
2
1
3
9
10
-1
7
6
0
2
4
1
10
-9
2
Группа G
1
Сивасспор
2
ЧФР Клуж
3
Славия
4
Балкани
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
7
4
11
6
3
1
2
5
5
0
10
6
2
2
2
6
7
-1
8
6
1
1
4
8
11
-3
4
Группа H
1
Слован
2
Базель
3
Пюник
4
Жальгирис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
7
2
11
6
3
2
1
11
9
2
11
6
2
0
4
8
9
-1
6
6
1
2
3
5
8
-3
5
Команда
1
Истанбул Башакшехир
2
Фиорентина
3
Хартс
4
РФШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
1
0
8
3
5
7
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа 1
1
Вест Хэм
2
Андерлехт
3
Силькеборг
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
7
5
2
3
3
0
1
2
0
8
-8
1
Группа 2
1
Вильярреал
2
Лех
3
Хапоэль БШ
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
11
5
6
7
3
2
1
0
7
1
6
7
3
1
1
1
6
3
3
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
Группа 3
1
Партизан
2
Ницца
3
Кельн
4
Словацко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
6
5
1
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 4
1
АЗ Алкмаар
2
Аполлон
3
Днепр-1
4
Вадуц
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 5
1
Юргорден
2
Гент
3
Мольде
4
Шэмрок Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
4
4
9
3
2
0
1
7
1
6
6
3
1
1
1
5
3
2
4
3
0
2
1
1
3
-2
2
Группа 6
1
ЧФР Клуж
2
Сивасспор
3
Славия
4
Балкани
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
1
2
6
3
1
1
1
7
5
2
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 7
1
Пюник
2
Слован
3
Базель
4
Жальгирис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
Команда
1
Фиорентина
2
Истанбул Башакшехир
3
Хартс
4
РФШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
5
2
3
4
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 1
1
Вест Хэм
2
Андерлехт
3
Силькеборг
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
0
2
5
2
3
3
3
0
1
2
3
10
-7
1
Группа 2
1
Вильярреал
2
Хапоэль БШ
3
Лех
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
5
6
-1
2
3
0
0
3
1
13
-12
0
Группа 3
1
Ницца
2
Словацко
3
Кельн
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
Группа 4
1
Днепр-1
2
АЗ Алкмаар
3
Аполлон
4
Вадуц
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
Группа 5
1
Юргорден
2
Мольде
3
Гент
4
Шэмрок Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 6
1
Сивасспор
2
Славия
3
ЧФР Клуж
4
Балкани
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
6
7
-1
3
Группа 7
1
Базель
2
Слован
3
Жальгирис
4
Пюник
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
0
3
3
7
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
2
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
2
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
11
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+