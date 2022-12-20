- 19 февраля
- 11:37 Попов: «Зенит» опозорился, проиграв «Сепахану». Очень слабый уровень» 8
- 18 февраля
- 09:49 Фанаты иранского «Сепахана» вывесили флаг Украины во время игры с «Зенитом» 12
- 17 февраля
- 21:24 «Зенит» – лучший в России. Паниковать не надо». Давыдов – после поражения петербуржцев от «Сепахана» 11
- 20:31 Видео Все игроки «Зенита» получили подарки после поражения от «Сепахана» 13
- 20:16 Состав «Сепахана» в 16 раз дешевле, чем у «Зенита». Россияне проиграли 0:2 8
- 18:53 Семак прокомментировал поражение «Зенита» от иранского «Сепахана» 12
- 18:10 «Сепахан» забил «Зениту» больше, чем забивает в среднем в чемпионате Ирана 6
- 17:04 Товарищеский матч. «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» (0:2) 41
- 12:52 Фото «Зенит» подписал меморандум о сотрудничестве с клубом из Ирана
- 10:09 На матч «Зенита» в Иране продано 40 тысяч билетов 34
- 16 февраля
- 19:03 «Зенит» назвал имена 24 футболистов, которые полетят в Иран на матч с «Сепаханом»
- 9 февраля
- 11:40 Фото Стало известно, когда «Зенит» сыграет с иранским «Сепаханом»
- 20 декабря 2022
- 19:59 Матч «Зенита» с иранским «Сепаханом» снова перенесен
- 30 ноября 2022
- 16:26 Стал известен первый соперник «Зенита» на зимних сборах 1
- 27 ноября 2022
- 14:49 «Зенит» зимой сыграет с клубом из Ирана