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Сепахан
Новости
€ 3 млн
Сепахан - новости команды
Исфахан
Сайт:
http://www.sepahansc.com/
Тренер:
Жозе Мораиш
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Результаты
Расписание
Таблица
У «Зенита» сорвался матч с зарубежным клубом
2025.11.02 16:25
3
Назван иностранный клуб, с которым «Зенит» может сыграть в ноябре
2025.10.30 12:17
Иранский клуб отказался от Кузяева в пользу экс-игрока «Оренбурга»
2025.09.19 14:14
2
Фото
Осужденный за сексуальное насилие Бен-Йеддер нашел новый клуб в Азии
2025.04.01 23:08
Фото
Махачкалинское «Динамо» выкупило игрока сборной Ирана
2024.08.09 14:42
«Динамо» Мх подпишет игрока сборной Ирана
2024.08.05 12:01
2
«Спартак» может назначить бывшего помощника Моуринью
2024.05.07 20:00
17
«Аль-Хиляль» – «Сепахан»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов АФК, 22 февраля
2024.02.22 09:06
Фото
«Оренбург» анонсировал переход иранца музыкой из «Аладдина» и отсылкой на игру «Принц Персии»
2024.02.21 13:29
1
Фото
«Рубин» объявил о втором зимнем трансфере
2024.02.20 00:42
2
ЦСКА отказался от Тахери, но просматривает еще двух иранцев
2024.02.13 14:24
1
ЦСКА может пополниться 17-летним иранцем
2024.02.13 10:33
3
Фото
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Фото
Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля
2023.10.02 21:55
Фото
«Сепахан» оставил «Зениту» послание в раздевалке
2023.09.08 00:12
13
Семак рассказал о травме Мостового
2023.09.07 22:24
1
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Сепахан» (4:1)
2023.09.07 21:26
23
Видео
Мостовой травмировался в товарищеском матче «Зенита» и не сдержал слез
2023.09.07 20:51
2
Попов: «Зенит» опозорился, проиграв «Сепахану». Очень слабый уровень»
2023.02.19 11:37
6
Фанаты иранского «Сепахана» вывесили флаг Украины во время игры с «Зенитом»
2023.02.18 09:49
10
«Зенит» – лучший в России. Паниковать не надо». Давыдов – после поражения петербуржцев от «Сепахана»
2023.02.17 21:24
11
Видео
Все игроки «Зенита» получили подарки после поражения от «Сепахана»
2023.02.17 20:31
10
Состав «Сепахана» в 16 раз дешевле, чем у «Зенита». Россияне проиграли 0:2
2023.02.17 20:16
7
Семак прокомментировал поражение «Зенита» от иранского «Сепахана»
2023.02.17 18:53
12
«Сепахан» забил «Зениту» больше, чем забивает в среднем в чемпионате Ирана
2023.02.17 18:10
4
Товарищеский матч. «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» (0:2)
2023.02.17 17:04
29
Фото
«Зенит» подписал меморандум о сотрудничестве с клубом из Ирана
2023.02.17 12:52
На матч «Зенита» в Иране продано 40 тысяч билетов
2023.02.17 10:09
16
«Зенит» назвал имена 24 футболистов, которые полетят в Иран на матч с «Сепаханом»
2023.02.16 19:03
Фото
Стало известно, когда «Зенит» сыграет с иранским «Сепаханом»
2023.02.09 11:40
1
2
Главные новости
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
1
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
5
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
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Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
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Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
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19:16
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Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
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