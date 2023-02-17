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    «Сепахан» забил «Зениту» больше, чем забивает в среднем в чемпионате Ирана

    «Зенит» в товарищеском матче уступил в гостях иранскому «Сепахану» (0:2).

    При этом в чемпионате Ирана в среднем «Сепахан» забивает меньше – 1,55 гола за матч (31 в 20 встречах).

    • Матч «Сепахан» – «Зенит» посетили 40 тысяч зрителей.
    • Этим матчем завершились азиатские зимние сборы «Зенита». Команда возвращается в Санкт-Петербург.
    • «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17014

      NewLife 15 минут назад

      Иранцы разочарованы, что пришлось играть с такой слабой командой, и поняли, что не стоило обращать внимание на дутые титулы.

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      Рейтинг: +17361

      Garrincha58 50 минут назад

      советую в АФК не переходить в Европе обос...сь по полной теперь и в Азии то же самое будет

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      Рейтинг: +17711

      ilichkadr 1 час назад

      Да уж......говно по полю повозили знатно. Мишаня Кержаков как жевал сопли, так и продолжает жевать.
      Ничего страшного не произошло, поражение даже украшает и должно пойти на пользу. Игра с Волгой станет зачётной.

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      Рейтинг: +20560

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Так в чемпионате соперники, а тут дутый "чемпион" приехал, который может только в РПЛ играть, благодаря ручным судейкам и админ ресурсу !!!)))

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