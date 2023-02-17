«Сепахан» забил «Зениту» больше, чем забивает в среднем в чемпионате Ирана

Иранцы разочарованы, что пришлось играть с такой слабой командой, и поняли, что не стоило обращать внимание на дутые титулы.
«Зенит» в товарищеском матче уступил в гостях иранскому «Сепахану» (0:2).
При этом в чемпионате Ирана в среднем «Сепахан» забивает меньше – 1,55 гола за матч (31 в 20 встречах).
- Матч «Сепахан» – «Зенит» посетили 40 тысяч зрителей.
- Этим матчем завершились азиатские зимние сборы «Зенита». Команда возвращается в Санкт-Петербург.
- «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.
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