«Сепахан» забил «Зениту» больше, чем забивает в среднем в чемпионате Ирана

«Зенит» в товарищеском матче уступил в гостях иранскому «Сепахану» (0:2).

При этом в чемпионате Ирана в среднем «Сепахан» забивает меньше – 1,55 гола за матч (31 в 20 встречах).

Матч «Сепахан» – «Зенит» посетили 40 тысяч зрителей.

Этим матчем завершились азиатские зимние сборы «Зенита». Команда возвращается в Санкт-Петербург.

«Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

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