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  • Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля

Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля

Запланированный на сегодня матч азиатской Лиги чемпионов между «Сепаханом» и «Аль-Иттихадом» не состоялся по политическим причинам.

Команда Карима Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо прибыла в Иран, но на поле выходить отказалась.

Саудовцы бойкотировали игру из-за расположенного на стадионе «Сепахана» бюста Касема Сулеймани – статуя находится прямо возле поля между скамейками запасных.

В «Аль-Иттихаде» аргументировали свой демарш тем, что на стадионе присутствовали «политические элементы, не имеющие никакого отношения к футболу».

Теперь команде из Саудовской Аравии грозит техническое поражение 0:3.

Сулеймани – военный деятель, очень уважаемый в Иране. Он командовал спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции.

Американцы обвиняли генерала в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. В 2011 году США включили его в список террористов, а в 2020-м поучаствовали в спецоперации, в результате которой Сулеймани погиб от удара беспилотника.

Фото: твиттер News Foot, Rudaw.net

Лига чемпионов Сепахан Аль-Иттихад
Комментарии (3)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1696274647
Техническое поражение тащемта
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bulls27
1696393437
Зенит поедет туда ?? Во главе с самым главным тренером ?
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serglider
1698280700
Ну, да!? А нам втирали, что в Азии нет политики в спорте))) И вот те на!
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