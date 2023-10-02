Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля

Запланированный на сегодня матч азиатской Лиги чемпионов между «Сепаханом» и «Аль-Иттихадом» не состоялся по политическим причинам.

Команда Карима Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо прибыла в Иран, но на поле выходить отказалась.

Саудовцы бойкотировали игру из-за расположенного на стадионе «Сепахана» бюста Касема Сулеймани – статуя находится прямо возле поля между скамейками запасных.

В «Аль-Иттихаде» аргументировали свой демарш тем, что на стадионе присутствовали «политические элементы, не имеющие никакого отношения к футболу».

Теперь команде из Саудовской Аравии грозит техническое поражение 0:3.

Сулеймани – военный деятель, очень уважаемый в Иране. Он командовал спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции.

Американцы обвиняли генерала в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. В 2011 году США включили его в список террористов, а в 2020-м поучаствовали в спецоперации, в результате которой Сулеймани погиб от удара беспилотника.

Фото: твиттер News Foot, Rudaw.net