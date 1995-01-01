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    • Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля
    Бомбалейла Все блоги -

    Скандал в азиатской ЛЧ: клуб Бензема отказался играть из-за бюста иранского генерала возле поля

    2 октября, 21:42
    Необычная причина для срыва матча

    Запланированный на сегодня матч азиатской Лиги чемпионов между «Сепаханом» и «Аль-Иттихадом» не состоялся по политическим причинам.

    Команда Карима Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо прибыла в Иран, но на поле выходить отказалась.

    Саудовцы бойкотировали игру из-за расположенного на стадионе «Сепахана» бюста Касема Сулеймани – статуя находится прямо возле поля между скамейками запасных.

    В «Аль-Иттихаде» аргументировали свой демарш тем, что на стадионе присутствовали «политические элементы, не имеющие никакого отношения к футболу».

    Теперь команде из Саудовской Аравии грозит техническое поражение 0:3.

    Сулеймани – военный деятель, очень уважаемый в Иране. Он командовал спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции.

    Американцы обвиняли генерала в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. В 2011 году США включили его в список террористов, а в 2020-м поучаствовали в спецоперации, в результате которой Сулеймани погиб от удара беспилотника.

    Фото: твиттер News Foot, Rudaw.net

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии3
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      Рейтинг: +47

      bulls27 4 октября, 07:23

      Зенит поедет туда ?? Во главе с самым главным тренером ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 2 октября, 22:24

      Техническое поражение тащемта

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +936

      bratskij 2 октября, 22:16

      Технарь и пошли нахер бамбук курить. Про политику вспомнили дырявые. А российское отстранение не политика? Гейропейские лицемеры, фуууууу, ненавижу.

      4
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