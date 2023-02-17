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  • «Зенит» – лучший в России. Паниковать не надо». Давыдов – после поражения петербуржцев от «Сепахана»

«Зенит» – лучший в России. Паниковать не надо». Давыдов – после поражения петербуржцев от «Сепахана»

17 февраля 2023, 21:24
11

Бывший игрок и тренер «Зенита» Анатолий Давыдов оценил исход товарищеского матча петербуржцев против иранского «Сепахана» (0:2).

«В матче с «Сепаханом» у «Зенита» не было основного и запасного состава — всe вперемешку. Могли забивать свои моменты — в таком случае итоговый счeт мог быть другим. Но соперник сыграл на ошибках.

Сейчас идут сборы, поэтому никакой паники быть не должно. В матче с иранцами были индивидуальные ошибки — это нужно обсудить и разобрать. Может быть, повлияли нагрузки. Тренеры точно разберутся. Каких-то больших негативов я не увидел.

Результат настораживает? Почему настораживает? «Сепахан» играл дома при полных трибунах. Какая у них подготовка и когда возобновляется их чемпионат, я не знаю. Зато у «Зенита» две тренировки в день: наверняка кто-то ещe остаeтся работать в тренажeрном зале — это сто процентов. Никакой паники быть не должно. По матчам на сборах вообще не нужно делать какие-то выводы. «Зенит» — сыгранная команда. Лучшая в России. Паниковать сейчас не надо», – сказал Давыдов.

  • Матч «Сепахан» – «Зенит» посетили 40 тысяч зрителей.
  • Этим матчем завершились азиатские зимние сборы «Зенита». Команда возвращается в Санкт-Петербург.
  • «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сепахан Давыдов Анатолий
Комментарии (11)
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сутулая собака и лисы
1676658465
мы это уже слышали, но после брюгге и постоянных вылетов с лч.
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АКС-74У
1676660249
Пара ЦЗ Чистяков-Адамов впечатляет. Помнится, она была и в кубковом матча в Самаре, где Зенит влетел Крыльям 0-2 и попал на Путь регионов.
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NewLife
1676661872
"«Зенит» — сыгранная команда. Лучшая в России" А король то голый)
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Fialet
1676663213
Да ладно прикалываться, вот сейчас чемп начнётся, там и посмотрим кто есть кто.
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serglider
1676672517
Если Зеня "лучшая" команда в России, то среди худших! То есть у нас так все плохо, что сегодняшний, тухлый Зеня обыгрывает всех в одну калитку, за редким исключением))) Насчет состава, больше половины команды уровня второй лиги! Верховые мячи никто не может нормально сыграть, быстрая атака практически отсутствует, реализация немногих голевых моментов - ниже плинтуса.
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Павелий
1676674765
Лучшая в России по админресурсу и вливанию ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег в ленивых латиноамериканских футболёров?
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aldo conte
1676682092
Кто бы сомневался, что "Зенит" лучший в России, но никакой вне её пределов. А еще кто-то мечтает после перехода в Азию, на клубном уровне там шороху навести.
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sobaka120982
1676708301
В России может и лучшая а вот в Иране худшая))))) что же там сделают с условным Рубином
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SPACE TRUCKIN
1676711166
миллионеры опять обос.ались...на сей раз в Азии...наверное,хорошо,что не играем в Европе - там просто космос...если кто смотрел ЛЕ и ЛЧ последний тур - поймет...
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Томик
1676716629
Да никто не беспокоится даже. Всё в порядке. Сейчас Иванов с Казарцевым свистки натрут до блеска и вперде. Всё будет хорошо.
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