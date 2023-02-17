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    «Зенит» – лучший в России. Паниковать не надо». Давыдов – после поражения петербуржцев от «Сепахана»

    Бывший игрок и тренер «Зенита» Анатолий Давыдов оценил исход товарищеского матча петербуржцев против иранского «Сепахана» (0:2).

    «В матче с «Сепаханом» у «Зенита» не было основного и запасного состава — всe вперемешку. Могли забивать свои моменты — в таком случае итоговый счeт мог быть другим. Но соперник сыграл на ошибках.

    Сейчас идут сборы, поэтому никакой паники быть не должно. В матче с иранцами были индивидуальные ошибки — это нужно обсудить и разобрать. Может быть, повлияли нагрузки. Тренеры точно разберутся. Каких-то больших негативов я не увидел.

    Результат настораживает? Почему настораживает? «Сепахан» играл дома при полных трибунах. Какая у них подготовка и когда возобновляется их чемпионат, я не знаю. Зато у «Зенита» две тренировки в день: наверняка кто-то ещe остаeтся работать в тренажeрном зале — это сто процентов. Никакой паники быть не должно. По матчам на сборах вообще не нужно делать какие-то выводы. «Зенит» — сыгранная команда. Лучшая в России. Паниковать сейчас не надо», – сказал Давыдов.

    • Матч «Сепахан» – «Зенит» посетили 40 тысяч зрителей.
    • Этим матчем завершились азиатские зимние сборы «Зенита». Команда возвращается в Санкт-Петербург.
    • «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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