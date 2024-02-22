В четверг, 22 февраля, «Аль-Хиляль» в матче плей-офф Лиги Чемпионов АФК сыграет с иранским «Сепаханом». Игру начнут в 21:00 по московскому времени.

«Аль-Хиляль»

После завершения группового этапа Лиги Чемпионов АФК, «Аль-Хиляль» набрал 16 очков. Команда одержала 5 побед и потерпела 1 поражение. Футболисты «Аль-Хиляля» забили 20 голов и пропустили 6 мячей. Команда занимает первое место в своей группе с разницей в +14 голов.

«Сепахан», в свою очередь, после группового этапа Лиги Чемпионов АФК, имеет в своем активе 10 очков. Команда одержала 3 победы, сыграла вничью 1 раз и потерпела 2 поражения. Футболисты «Сепахана» забили 10 голов и пропустили 2 мяча. Команда занимает второе место в своей группе с разницей в +8 голов.

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Сепахан»

История противостояния команд насчитывает пять поединков:

15.02.24 «Сепахан» – «Аль-Хиляль» 1:3;

22.04.14 «Аль-Хиляль» – «Сепахан» 1:0;

12.03.14 «Сепахан» – «Аль-Хиляль» 3:2;

04.05.11 «Сепахан» – «Аль-Хиляль» 1:1;

01.03.11 «Аль-Хиляль» – «Сепахан» 1:2.

Первая игра команд закончилась победой саудитов со счетом 3:1. Вряд ли стоит ждать сенсации в этом поединке – команда, в составе которой феерят Митрович, Малком, Савич, Кулибали, Неймар и Лоди наверняка обыграет иранский коллектив с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Аль-Хиляля» (1.24).