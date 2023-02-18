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    Фанаты иранского «Сепахана» вывесили флаг Украины во время игры с «Зенитом»

    «Зенит» потерпел поражение от «Сепахана» со счетом 0:2 в товарищеском матче.

    Во время игры фанаты иранской команды пытались провоцировать соперника.

    Они вывесили на трибунах флаг Украины.

    • «Зенит» оба гола пропустил до перерыва.
    • Команда провела два тайма разными составами.
    • Состав «Сепахана» в 16 раз дешевле, чем у петербуржцев.

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    Источник: Iran International English

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Бузурбай Йорхойдыр 51 минуту назад

      Какие настроения в Иране, я вас умоляю...Там просто местные болелы вешают укровский флаг чтоб русских позлить, почему то уверен,что еслиб иранцы играли с украинской командой - местные тиффози размахивали бы российским. Не надо обольщаться

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      Рейтинг: +17717

      ilichkadr > Бузурбай Йорхойдыр 39 минут назад

      "Местные" болелы, допустившие выходку уже сидят в эвине. Подобные демарши с флагами там не прокатывают.

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      Рейтинг: +17090

      Barmaleushka 1 час назад

      На нашей грядке "имперки" вывесили .
      Странное сотрудничество . Боссы договорились о сотрудничестве . а болелы линию партии не поддерживают . Хотя это может и не иранцы были .

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      Рейтинг: +5156

      ААМ 1 час назад

      Матч товарищеский , цена ему - копейка, а вот флаги Украины говорят о настроениях в Иране.

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      Рейтинг: +17717

      ilichkadr > ААМ 43 минуты назад

      Проверь настроение своего соседа. Оно (настроение) может оказаться полной противоположностью твоего. Судить о человеке по его поступку, это то же самое, как делать выводы о книге по обложке.
      Поэтому говорить о настроениях в твоей парадной не только преждевременно, но и не логично.

      0
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      Рейтинг: +24223

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да насрать.

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      Рейтинг: +134

      Нуф-Нуф 2 часа назад

      Из-за этого и проиграли?

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