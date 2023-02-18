Фанаты иранского «Сепахана» вывесили флаг Украины во время игры с «Зенитом»

Какие настроения в Иране, я вас умоляю...Там просто местные болелы вешают укровский флаг чтоб русских позлить, почему то уверен,что еслиб иранцы играли с украинской командой - местные тиффози размахивали бы российским. Не надо обольщаться
«Зенит» потерпел поражение от «Сепахана» со счетом 0:2 в товарищеском матче.
Во время игры фанаты иранской команды пытались провоцировать соперника.
Они вывесили на трибунах флаг Украины.
- «Зенит» оба гола пропустил до перерыва.
- Команда провела два тайма разными составами.
- Состав «Сепахана» в 16 раз дешевле, чем у петербуржцев.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!