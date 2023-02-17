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    Все игроки «Зенита» получили подарки после поражения от «Сепахана»

    «Зенит» проиграл в Иране «Сепахану» в товарищеском матче (0:2).

    После матча в аэропорту иранцы вручили подарки всем футболистам россиян.

    • Матч «Сепахан» – «Зенит» посетили 40 тысяч зрителей.
    • Этим матчем завершились азиатские зимние сборы «Зенита». Команда возвращается в Санкт-Петербург.
    • «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +183

      Рыло свина 40 минут назад

      за доставленную радость болельщикам Сепахана получили вознаграждение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      dauzhhhhh > Рыло свина 26 минут назад

      Да нормуль все..В каждом пакете благодарность.....В сумме

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1264

      ScarlettOgusania 43 минуты назад

      бом.жам сухие пайки из просрочки выдают)

      2
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      Рейтинг: +183

      Рыло свина > ScarlettOgusania 39 минут назад

      миллионеры футболисты, ты им просто завидуешь, что тебе манна халявная не досталась.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1264

      ScarlettOgusania > Рыло свина 32 минуты назад

      на этом сайте одни завистники собрались, сижу и собираю слюнки в кулачок и злюсь, что я не футболист-миллионер, манны халявной не досталось)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      dauzhhhhh > ScarlettOgusania 23 минуты назад

      И правда..Почему ты не футболист-миллионер?

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      Рейтинг: +18766

      Cleaner 56 минут назад

      Клуб сеПАХАН показал Зениту, кто есть настоящий пахан в футболе! РЖУ ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +24217

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сдали игру за пакет с чак-чаком.)))

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      Рейтинг: +54279

      MaxRnD 1 час назад

      Это пять ))

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