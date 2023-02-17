Все игроки «Зенита» получили подарки после поражения от «Сепахана»

за доставленную радость болельщикам Сепахана получили вознаграждение.
«Зенит» проиграл в Иране «Сепахану» в товарищеском матче (0:2).
После матча в аэропорту иранцы вручили подарки всем футболистам россиян.
- Матч «Сепахан» – «Зенит» посетили 40 тысяч зрителей.
- Этим матчем завершились азиатские зимние сборы «Зенита». Команда возвращается в Санкт-Петербург.
- «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.
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