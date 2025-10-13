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Вторая Лига Б группа 2
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Балтика-2
Новости
€ 450 тыс
Балтика-2 - новости команды
Калининград
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Балтика
Сайт:
http://fc-baltika.ru/
Тренер:
Вячеслав Вашкевич
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Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
Фото
Игрок «Балтики» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
26 августа
2
Фото
«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
3 августа
1
Фото
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Фото
«Балтика» определилась с будущим 4 игроков
10 июля
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
Фото
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Видео
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
Видео
Игроки российского клуба публично попросили о помощи
5 апреля
11
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Фото
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Балтику»
4 марта
18
Видео
Самый молодой игрок в истории «Спартака-2» отдал ассист в дебютном матче
2025.10.13 19:00
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
Прогноз на точный счeт матча «Звезда» – «Балтика-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:24
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Торпедо Владимир» – «Балтика-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:10
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Сатурн»: Вторая лига, 6 мая 2025
2025.05.05 09:58
«Луки-Энергия» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.26 10:59
«Балтика-2» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.04.20 09:30
«Нефтехимик» арендует футболистов «Спартака» и «Локомотива»
2025.01.19 22:00
«Спартак-2» – «Балтика-БФУ»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:04
«Балтика-БФУ» – «Зенит-2»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:54
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