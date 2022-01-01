Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 2
Команды
Балтика-2
Состав
€ 450 тыс
Балтика-2 - состав команды
Калининград
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Балтика
Сайт:
http://fc-baltika.ru/
Тренер:
Вячеслав Вашкевич
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
36
Цицилин Андрей
Вра
18
-
98
Gavrilov Ivan
Вра
-
57
Бегун Дмитрий
Защ
23
€ 0.175 млн
81
Сафонов Иван
Защ
18
-
80
Макаров Денис
Защ
18
-
78
Русинов Максим
Защ
19
-
64
Гасанбеков Осман
Защ
22
-
88
Щелкунов Тимофей
Защ
20
-
74
Черкасов Давид
Защ
22
-
76
Донников Егор
Защ
-
98
Iva German
Защ
-
61
Кулик Максим
Пол
18
-
90
Медведев Артем
Пол
18
-
59
Давиденко Кирилл
Пол
20
-
71
Ким Евгений
Пол
23
-
20
Макаров Георгий
Пол
19
-
66
Турищев Даниил
Пол
21
-
92
Салихов Иван
Пол
19
-
69
Афанасьев Артём
Пол
20
-
75
Бабчук Артём
Пол
21
-
82
Макаров Артем
Пол
17
-
52
Ismailov Magomed
Пол
-
17
Никишин Кирилл
Нап
22
€ 0.2 млн
97
Гвенетадзе Алекси
Нап
19
€ 0.075 млн
53
Николаев Кирилл
Нап
21
-
86
Яшков Артем
Нап
21
-
77
Славин Руслан
Нап
20
-
99
Киселев Даниил
Нап
18
-
31
Банный Ярослав
Нап
17
-
97
Аликберов Тимур
Нап
18
-
93
Аввакумов Арсений
Нап
-
47
Kuzmin Aleksandr
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 11, нападающих: 10
Главные новости
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
1
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
4
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+