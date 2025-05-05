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Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Сатурн»: Вторая лига, 6 мая 2025

05 мая 2025 9:37
Балтика-2 - Сатурн
06 мая 2025, вторник 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
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6.3
Точный счёт 1:2 в пользу «Сатурна»
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6 мая на стадионе «Балтика» состоится матч 6-го тура российской Второй лиги Б между «Балтикой-2» и «Сатурном». Оба клуба проводят непростой старт сезона: хозяева ищут пути выхода из серии без побед, а гости стремятся закрепиться в середине таблицы. Для обеих команд встреча станет возможностью изменить траекторию сезона, что обещает упорную борьбу.

«Балтика-2»

«Балтика-2» занимает 12-е место с 3 очками. Команда не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд. Последняя игра завершилась ничьей 0:0 против «Луки-Энергии». За последние 5 матчей «Балтика-2» забила 5 голов и пропустила 8. Средняя результативность – 1.00 гола за игру, а оборона пропускает 1.60. «Балтика-2» демонстрирует боевой настрой, но страдает от нестабильности в защите и не всегда успешно реализует моменты в атаке.

«Сатурн»

«Сатурн» занимает 10-е место с 5 очками. Команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей, показывая достойный уровень игры. В последнем туре «Сатурн» обыграл «ФК Тверь» 2:0. За последние 5 матчей команда забила 9 голов и пропустила 6. Средняя результативность – 1.80 гола за игру, а оборона пропускает 1.20. «Сатурн» уверенно действует в атаке, полагаясь на быструю игру через фланги и стандарты. Команда активно прессингует и создаeт давление на защиту соперников.

Факты о командах:

«Балтика-2»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

«Сатурн»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
6
Забитых мячей
5
2
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Балтика-2
1 : 0
06.05.2025
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Сатурн
4 : 3
05.10.2024
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2 : 1
19.06.2024
Сатурн

Прогноз на матч «Балтика-2» – «Сатурн»

Обе команды подходят к матчу с разной динамикой: «Балтика-2» старается прервать серию без побед, а «Сатурн» продолжает набирать очки благодаря стабильной атаке. «Балтика-2» может использовать фактор домашнего поля, чтобы навязать борьбу, однако проблемы в защите остаются слабым местом.

«Сатурн» будет стремиться использовать быстрые фланговые атаки и агрессивный прессинг, чтобы заставить соперника ошибаться. Вероятен сценарий, при котором гости смогут реализовать хотя бы один из своих моментов, а «Балтика-2» сможет ответить голом благодаря мотивации прервать серию. Матч обещает результативный футбол с шансами обеих сторон на успех.

Рекомендация:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Сатурна» – коэффициент 6.30
  • Победа «Сатурна» – коэффициент 2.20
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.75

6.3
Точный счёт 1:2 в пользу «Сатурна»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Сатурн Балтика-2
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