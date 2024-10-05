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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Балтика-2
Сатурн - Балтика-2: обзор матча 05 октября 2024
Сатурн
05.10.2024, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
4 : 3
Завершен
Балтика-2
37'
Д. Борисов
45+2'
Д. Грибанов
83'
С. Емелин
90+4'
А. Закиров
70'
И. Савицкий
73'
В. Поспелов
81'
Д. Никитин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Балтика-2
ГОЛ! 4:3!
А. Закиров
Пас отдал
Н. Кнышев
90'
+4
Желтая карточка
А. Мазько
85'
ГОЛ! 3:3!
С. Емелин
Пас отдал
А. Мазько
83'
81'
ГОЛ! 2:3!
Д. Никитин
Пас отдал
Д. Черкасов
79'
Желтая карточка
К. Маляров
Замена
Н. Кнышев
️️️️
Д. Николаев
76'
Замена
В. Лепёхин
️️️️
В. Кириленко
76'
73'
ГОЛ! 2:2!
В. Поспелов
Пас отдал
Д. Никитин
70'
ГОЛ! 2:1!
И. Савицкий
Пас отдал
О. Гасанбеков
69'
Замена
Д. Никитин
️️️️
А. Бабчук
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
Д. Грибанов
66'
Замена
С. Емелин
️️️️
Н. Шарков
66'
61'
Замена
Н. Камаев
️️️️
Ю. Петровский
46'
Замена
В. Поспелов
️️️️
И. Зазвонкин
46'
Замена
И. Вайсбейн
️️️️
В. Малышев
46'
Замена
К. Маляров
️️️️
Д. Бегун
ГОЛ! 2:0!
Д. Грибанов
Пас отдал
Д. Николаев
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Борисов
Пас отдал
А. Мазько
37'
21'
Желтая карточка
Д. Черкасов
Желтая карточка
Д. Грибанов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
2
Даниил Николаев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Балтика-2
94
Владимир Малышев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
75
Артём Бабчук
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
47
Владислав Лепёхин
ОП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Балтика-2
50
Игорь Вайсбейн
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
41
Иван Толочко
ЛВ
90
Николай Камаев
ОП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
92
Иван Салихов
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
3-2-1-2-1
13
Русанов
54
Соловьёв
2
Николаев
46
Сухарев
63
Борисов
63
Шарков
9
Закиров
17
Мазько
11
Шаболин
26
Грибанов
3-3-3-1
94
Малышев
64
Гасанбеков
74
Черкасов
23
Петровский
47
Савицкий
87
Исик
57
Бегун
17
Зазвонкин
75
Бабчук
7
Мокин
66
Терещук
26
Грибанов
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
26
Грибанов
2
Николаев
88
Кнышев
88
Кнышев
2
Николаев
55
Кириленко
47
Лепёхин
47
Лепёхин
55
Кириленко
63
Шарков
10
Емелин
10
Емелин
63
Шарков
94
Малышев
50
Вайсбейн
50
Вайсбейн
94
Малышев
57
Бегун
7
Маляров
7
Маляров
57
Бегун
23
Петровский
90
Камаев
90
Камаев
23
Петровский
75
Бабчук
7
Никитин
7
Никитин
75
Бабчук
17
Зазвонкин
42
Поспелов
42
Поспелов
17
Зазвонкин
Остались в запасе
Сатурн
Балтика-2
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
92
Иван Салихов
ЦП
41
Иван Толочко
ЛВ
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Остались в запасе
88
Тимофей Щелкунов
ПЗ
92
Иван Салихов
ЦП
41
Иван Толочко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Сатурн - Балтика-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
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1 : 0
26.09.2026
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