Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Балтика-2 - Сатурн
Балтика-2 - Сатурн: обзор матча 19 июня 2024
Балтика-2
19.06.2024, среда, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сатурн
28'
В. Вшивков
50'
Н. Терещук
23'
М. Седов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Сатурн
90'
+5
Желтая карточка
И. Воротников
81'
Замена
И. Воротников
️️️️
С. Басыров
Замена
К. Степанов
️️️️
И. Мокаев
79'
61'
Замена
Д. Грибанов
️️️️
Д. Бескоровайный
55'
Замена
К. Мишин
️️️️
А. Медведев
55'
Замена
А. Шаболин
️️️️
С. Емелин
ГОЛ! 2:1!
Н. Терещук
Пас отдал
М. Мокин
50'
ГОЛ! 1:1!
В. Вшивков
Пас отдал
Н. Терещук
28'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Седов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
90
Николай Камаев
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
92
Иван Салихов
ЦП
66
Никита Терещук
ЦФ
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
94
Алексей Сливин
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Балтика-2
1
Глеб Костелей
ВР
11
Сергей Кочканян
ПЗ
73
Игнат Дмитриев
АП
75
Артём Бабчук
АП
76
Данил Ваганов
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
78
Константин Мишин
ОП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
3-2-2-2-1
64
Гасанбеков
23
Петровский
89
Горбачев
87
Исик
90
Камаев
90
Мокаев
92
Салихов
91
Вшивков
7
Мокин
66
Терещук
3-4-2-1
13
Русанов
63
Шарков
63
Борисов
54
Соловьёв
19
Никитянов
8
Седов
25
Басыров
94
Сливин
17
Бескоровайный
10
Емелин
13
Медведев
90
Мокаев
39
Степанов
39
Степанов
90
Мокаев
17
Бескоровайный
26
Грибанов
26
Грибанов
17
Бескоровайный
13
Медведев
78
Мишин
78
Мишин
13
Медведев
10
Емелин
11
Шаболин
11
Шаболин
10
Емелин
25
Басыров
20
Воротников
20
Воротников
25
Басыров
Остались в запасе
Балтика-2
Сатурн
55
Александр Щербатюк
ЦФ
1
Глеб Костелей
ВР
11
Сергей Кочканян
ПЗ
76
Данил Ваганов
ПВ
73
Игнат Дмитриев
АП
75
Артём Бабчук
АП
93
Илья Тусеев
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
55
Александр Щербатюк
ЦФ
1
Глеб Костелей
ВР
11
Сергей Кочканян
ПЗ
76
Данил Ваганов
ПВ
73
Игнат Дмитриев
АП
75
Артём Бабчук
АП
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Балтика-2 - Сатурн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Новости команд
Все
Балтика-2
Сатурн
«Балтика-2» – «Космос»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Динамо СПб» – «Балтика-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Балтика-2» – «Космос»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо СПб» – «Балтика-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
Игрок «Балтики» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
26 августа
2
«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
3 августа
1
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+